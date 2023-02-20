Бізнесу в Україні скасують пільговий податок та повернуть деякі штрафи: що відбувається

Пільгову систему оподаткування для бізнесу хочуть скасувати для виконання Україною зобов'язань у межах меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав законопроєкт №8401, яким пропонується скасувати пільгову ставку для ФОПів 3 групи у розмірі 2% з доходу. Крім того, відновиться накладення штрафів за порушення з видачею чеків (використанням РРО), повідомив голова цього комітету Данило Гетьманцев.

Довоєнну ставку в розмірі 5% мають повернути з 1 липня 2023 року. Крім скасування 2% податку для ФОПів, законопроєкт передбачає:

скасування пільги зі сплати податку для 1 та 2-ї груп ФОП;

повернення штрафів за порушення використання РРО;

поновлення документальних перевірок.

За словами Данила Гетьманцева, законопроєкт розроблено з метою виконання Україною зобов'язань у межах меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що документ буде розглянуто у Верховній Раді вже цього тижня.

"Прийняття законопроєкту є однією з умов програми з МВФ", – додав він.

Чому скасовують пільгову систему

На початку 2023 року пресслужба Мінфіну повідомила, що ухвалення законопроєкту № 8401 є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми. У межах співробітництва з фондом Україна також зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

При цьому в січні Данило Гетьманцев пояснював, що пільгову систему оподаткування, за якою бізнесу дозволялося платити лише 2% від доходу замість 5%, запроваджували на тлі війни для того, щоб пожвавити підприємства, які перебували в заціпенінні від шоку. З весни 2022 року на 2% перейшло 313 062 підприємці.

Надходження єдиного податку від юридичних осіб — платників третьої групи за 2022 рік оцінюють на рівні трохи більше ніж 6 млн грн єдиного податку.

Нагадаємо, 6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відміну податкових пільг для грального бізнесу. Спрощена система для цієї сфери бізнесу діяла з квітня 2022 року, коли депутати підтримали поправку для сплати лише 2% єдиного податку від обороту гральному бізнесу.

Також Фокус розповідав, що в Україні до 1 березня 2023 року триває кампанія податкової амністії. Добровільному декларуванню підлягають будь-які активи фізичної особи, отримані за рахунок доходів, з яких до 1 січня 2021 року не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки та збори.