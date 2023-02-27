В Украине могут снова подорожать некоторые продукты: в чем причина (видео)

Сокращение сырьевой базы в сочетании с повышением стоимости энергоносителей приведет и к сокращению производства хлеба и других изделий из муки. При этом опасаться дефицита овощей украинцам не стоит.

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Хлеб и фрукты в Украине могут подорожать уже через несколько месяцев. Причина — страна из-за войны не может претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечивать внутреннее производство. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в 2023 году из-за оккупации части украинской территории уменьшится посевная площадь земель, на которых традиционно выращивают зерно. Сокращение сырьевой базы в сочетании с повышением стоимости энергоносителей приведет и к сокращению производства хлеба и других изделий из муки. При этом он отметил, что опасаться дефицита овощей украинцам не стоит.

"Аграрии в центральных и западных регионах еще в начале полномасштабной войны, уже понимая обстоятельства оккупации, начали диверсифицировать эти направления работы, и начали больше засаживать сады в своих регионах. Выращивать больше овощей. Поэтому в принципе сказать что будет дефицит – не могу", — рассказал Марчук.

[ + – ] На видео с 10:00

При этом сейчас у нас, по словам Марчука, импорт продуктов на высоком уровне. Поэтому если вдруг Украина окажется без урожая, то будет возможность покрыть спрос на овощи и фрукты благодаря импорту.

"Если будем импортировать и спрос будет больше, чем предложение – это может привести к удорожанию", – подчеркнул Денис Марчук.

Как в Украине изменились цены в начале 2023 года

По данным Госстата, с декабря 2022 по январь 2023 сильных изменений в ценах не было. В целом стоимость продуктов, товаров и услуг подорожала всего на 0,8%. Например:

пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;

коммуналка – на 0,1%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;

здравоохранение – на 1,2%;

связь – на 1%;

отдых и культура – на 0,4%;

образование – на 1,1%;

рестораны и гостиницы – на 1,6%;

разные товары и услуги – на 1,8%.

Но кое-что и подешевело. Например:

транспорт на 0,1%;

одежда и обувь – на 5,1%.

Ранее Фокус анализировал, какие продукты наиболее заметно подорожали в 2022 году и делал прогнозы относительно динамики цен в 2023-ем. Также напомним, что в Пенсионном фонде подсчитали, как менялись зарплаты украинцев в прошлом году. Оказывается, что в среднем украинцы получали за свой труд 13 376,21 грн.