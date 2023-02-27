В Украине могут снова подорожать некоторые продукты: в чем причина (видео)
Сокращение сырьевой базы в сочетании с повышением стоимости энергоносителей приведет и к сокращению производства хлеба и других изделий из муки. При этом опасаться дефицита овощей украинцам не стоит.
Хлеб и фрукты в Украине могут подорожать уже через несколько месяцев. Причина — страна из-за войны не может претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечивать внутреннее производство. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, в 2023 году из-за оккупации части украинской территории уменьшится посевная площадь земель, на которых традиционно выращивают зерно. Сокращение сырьевой базы в сочетании с повышением стоимости энергоносителей приведет и к сокращению производства хлеба и других изделий из муки. При этом он отметил, что опасаться дефицита овощей украинцам не стоит.
"Аграрии в центральных и западных регионах еще в начале полномасштабной войны, уже понимая обстоятельства оккупации, начали диверсифицировать эти направления работы, и начали больше засаживать сады в своих регионах. Выращивать больше овощей. Поэтому в принципе сказать что будет дефицит – не могу", — рассказал Марчук.
При этом сейчас у нас, по словам Марчука, импорт продуктов на высоком уровне. Поэтому если вдруг Украина окажется без урожая, то будет возможность покрыть спрос на овощи и фрукты благодаря импорту.
"Если будем импортировать и спрос будет больше, чем предложение – это может привести к удорожанию", – подчеркнул Денис Марчук.
Как в Украине изменились цены в начале 2023 года
По данным Госстата, с декабря 2022 по январь 2023 сильных изменений в ценах не было. В целом стоимость продуктов, товаров и услуг подорожала всего на 0,8%. Например:
- пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;
- алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;
- коммуналка – на 0,1%;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;
- здравоохранение – на 1,2%;
- связь – на 1%;
- отдых и культура – на 0,4%;
- образование – на 1,1%;
- рестораны и гостиницы – на 1,6%;
- разные товары и услуги – на 1,8%.
Но кое-что и подешевело. Например:
- транспорт на 0,1%;
- одежда и обувь – на 5,1%.
Ранее Фокус анализировал, какие продукты наиболее заметно подорожали в 2022 году и делал прогнозы относительно динамики цен в 2023-ем. Также напомним, что в Пенсионном фонде подсчитали, как менялись зарплаты украинцев в прошлом году. Оказывается, что в среднем украинцы получали за свой труд 13 376,21 грн.