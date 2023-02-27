В Україні можуть знову подорожчати деякі продукти: у чому причина (відео)

Скорочення сировинної бази у поєднанні з підвищенням вартості енергоносіїв призведе до скорочення виробництва хліба та інших виробів з борошна. При цьому побоюватися дефіциту овочів українцям не варто.

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Хліб та фрукти в Україні можуть подорожчати вже за кілька місяців. Причина — країна через війну не може претендувати на довоєнний період експортного потенціалу та забезпечувати внутрішнє виробництво. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, в 2023 році через окупацію частини української території зменшиться посівна площа земель, на яких традиційно вирощують зерно. Скорочення сировинної бази у поєднанні з підвищенням вартості енергоносіїв призведе до скорочення виробництва хліба та інших виробів з борошна. При цьому він зазначив, що побоюватися дефіциту овочів українцям не варто.

"Аграрії в центральних та західних регіонах ще на початку повномасштабної війни, вже розуміючи обставини окупації, почали диверсифікувати ці напрямки роботи, і почали більше засаджувати сади у своїх регіонах. Вирощувати більше овочів. Тому в принципі сказати, що буде дефіцит – не можу", — розповів Марчук.

[ + – ] На відео з 10:00

При цьому зараз у нас, за словами Марчука, імпорт продуктів на найвищому рівні. Тому, якщо раптом Україна опиниться без урожаю, то буде можливість покрити попит на овочі та фрукти завдяки імпорту.

"Якщо імпортуватимемо і попит буде більшим, ніж пропозиція – це може призвести до подорожчання", – підкреслив Денис Марчук.

Як в Україні змінилися ціни на початку 2023 року

За даними Держстату, з грудня 2022 по січень 2023 сильних змін у цінах не було. Загалом вартість продуктів, товарів та послуг подорожчала лише на 0,8%. Наприклад:

харчові продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 1,4%;

алкогольні напої, тютюнові вироби – 0,8%;

комунальні послуги – на 0,1%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла – на 0,7%;

охорона здоров'я – на 1,2%;

зв'язок – на 1%;

відпочинок та культура – на 0,4%;

освіта – на 1,1%;

ресторани та готелі – на 1,6%;

різні товари та послуги – на 1,8%.

Але дещо й подешевшало. Наприклад:

транспорт на 0,1%;

одяг та взуття – на 5,1%.

Раніше Фокус аналізував, які продукти найбільш помітно подорожчали у 2022 році та робив прогнози щодо динаміки цін у 2023-му. Також нагадаємо, що у Пенсійному фонді підрахували, як змінювалися зарплати українців минулого року. Виявляється, що у середньому українці отримували за свою працю 13 376,21 грн.