Цены на газ в Украине снизились до годового минимума: что происходит

Стоимость газа снижается на фоне удешевления голубого топлива в Европе, откуда Украина его импортирует.

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Фактическая стоимость реализации природного газа в Украине за февраль 2023 года зафиксирована на уровне 20 727,73 грн за 1 тыс. кубометров без НДС. Это на 12,6% дешевле, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные на сайте Министерства экономики.

Как сообщают в Министерстве, средняя цена снизилась до минимума с начала расчета показателя с марта 2022 года:

март — 29, 391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35, 933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров.

январь — 23 723,43 грн/тыс. кубометров.

февраль — 20 727,73 грн/тыс. кубометров.

[ + – ] Газодобывающие компании продавали "голубое топливо" по 20 727,73 грн за 1 тыс. кубометров Фото: Минэкономики

Цена реализации украинского газа снижается на фоне удешевления голубого топлива в Европе, откуда Украина его импортирует. Так, по данным лондонской биржи ICE, по состоянию на вторник, 7 марта цены на апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 457 долларов за 1 тыс. куб. м, При этом общее падение стоимости на голубое топливо за день составило 6%.

Отметим, что в январе 2023 газодобывающие компании продавали "голубое топливо" по 23 723,4323 723,43 грн/тыс. кубометров. Дешевле всего газ продавался в прошло августе, когда средняя цена на него составила 24,045 грн/тыс. кубометров. Самый существенны скачок в цене был зафиксирован в октябре, когда стоимость газа выросла до 38,295 грн за 1 тыс. кубов.

Добавим, что средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Тем временем в Европейском Союзе решили организовывать общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить достаточное количество топлива. Совместные закупки газа — новый инструмент, которым страны ЕС пользуются для того, чтобы ограничить скачок цен на энергоносители, вызванный прекращением поставок из России после вторжения РФ в Украину.

1 марта стало известно, что компания Sustainable Solutions из Техаса договорилась об аренде плавучего терминала по приему сжиженного газа, а большую часть топлива фирма собирается предложить Украине. Руководство "Нафтогаза" планирует посетить Хьюстон на следующей неделе для соответствующих переговоров.

Также Фокус сообщал, что теплая зима 2022-2023 спасла Европу от энергетического кризиса. Из-за аномально теплой зимы в этом году все кризисные факторы в Европе ослабели.