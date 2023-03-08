Ціни на газ в Україні знизилися до річного мінімуму: що відбувається

Вартість газу знижується на тлі здешевлення блакитного палива в Європі, звідки його імпортує Україна.

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Фактична вартість реалізації природного газу в Україні за лютий 2023 року зафіксована на рівні 20 727,73 грн. за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це на 12,6% дешевше, ніж на місяць раніше, свідчать дані на сайті Міністерства економіки.

Як повідомляють у Міністерстві, середня ціна знизилася до мінімуму з початку розрахунку показника з березня 2022 року:

березень — 29, 391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35, 933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів;

січень — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;

лютий — 20 727,73 грн/тис. кубометрів.

[ + – ] Газодобувні компанії продавали "блакитне паливо" по 20 727,73 грн. за 1 тис. кубометрів Фото: Мінекономіки

Ціна реалізації українського газу знижується на тлі здешевлення блакитного палива в Європі, звідки його імпортує Україна. Так, за даними лондонської біржі ICE, станом на вівторок, 7 березня, ціни на квітневі ф'ючерси на хабі TTF в Нідерландах опустилися до 457 доларів за 1 тис. куб. м. При цьому загальне падіння вартості на блакитне паливо за день становило 6%.

Зазначимо, що у січні 2023 року газодобувні компанії продавали "блакитне паливо" по 23 723,4323 723,43 грн/тис. кубометрів. Найдешевше газ продавався минулого серпня, коли середня ціна на нього склала 24,045 грн/тис. кубометрів. Найсуттєвіший стрибок у ціні був зафіксований у жовтні, коли вартість газу зросла до 38,295 грн. за 1 тис. кубів.

Додамо, що середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Тим часом у Європейському Союзі вирішили організовувати загальні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити достатню кількість палива. Спільні закупівлі газу є новим інструментом, яким країни ЄС користуються для того, щоб обмежити стрибок цін на енергоносії, викликаний припиненням постачань з Росії після вторгнення РФ в Україну.

1 березня стало відомо, що компанія Sustainable Solutions з Техасу домовилася про оренду плаваючого терміналу з прийому зрідженого газу, а більшу частину палива фірма збирається запропонувати Україні. Керівництво "Нафтогазу" планує відвідати Х'юстон наступного тижня для відповідних переговорів.

Також Фокус повідомляв, що тепла зима 2022-2023 врятувала Європу від енергетичної кризи. Через аномально теплу зиму цього року всі кризові фактори в Європі послабшали.