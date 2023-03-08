"Айбокс Банк" и "Форвард Банк" уходят: Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию

Согласно информации Фонда гарантирования вкладов физлиц, ликвидация банков займет 3 года — с 8 марта 2023 года по 7 марта 2026 года.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации АО "Айбокс Банк" и АО "Форвард Банк", которых Нацбанк лишил лицензий вчера, 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Ликвидация банков продлится 3 года — с 8 марта 2023 года по 7 марта 2026 года.

Информация о времени и порядке выплат вкладчикам финансовых учреждений, а также формате и сроке принятия требований кредиторов банка будет обнародована дополнительно.

Напомним, Национальный банк Украины решением правления от 7 марта отозвал банковскую лицензию и отправил на ликвидацию "Форвард Банк", принадлежащий российскому бизнесмену Рустаму Тарико. За месяц до этого решения 7 февраля НБУ признал этот банка неплатежеспособным.

8 марта также стало известно, что сотрудники СБУ провела обыски в офисах "Айбокс Банка" в рамках расследования возможной причастности к отмыванию финансов, полученных от игорного бизнеса. "Айбокс Банк" был отправлен Нацбанком на ликвидацию решением правления НБУ от 7 марта 2023 года.

7 марта в НБУ сообщили, что приняли решение ликвидировать "Айбокс Банк" из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Ранее Фокус разбирался в том, что будет с депозитами и карточками после ужесточения нормативов резервирования для банков с 11 марта 2023 года.

Также в интервью Фокусу глава правления Ощадбанка Сергей Наумов рассказал, что системные банки в Украине выдержали экзамен войной, а поэтому волноваться по поводу устойчивости банковской системы не следует.