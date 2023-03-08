"Айбокс Банк" і "Форвард Банк" йдуть: Фонд гарантування вкладів розпочав ліквідацію

Згідно з інформацією Фонду гарантування вкладів фізосіб, ліквідація банків займе 3 роки — з 8 березня 2023 по 7 березня 2026 року.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ "Айбокс Банк" та АТ "Форвард Банк", яких Нацбанк позбавив ліцензій учора, 7 березня. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Ліквідація банків триватиме 3 роки — з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року.

Інформація про час і порядок виплат вкладникам фінансових установ, а також формат і термін прийняття вимог кредиторів банку буде оприлюднена додатково.

Нагадаємо, Національний банк України рішенням правління від 7 березня відкликав банківську ліцензію та відправив на ліквідацію "Форвард Банк", який належить російському бізнесменові Рустаму Таріко. За місяць до цього рішення 7 лютого НБУ визнав цей банк неплатоспроможним.

8 березня також стало відомо, що співробітники СБУ провели обшуки в офісах "Айбокс Банку" в межах розслідування можливої причетності до відмивання фінансів, отриманих від грального бізнесу. "Айбокс Банк" було відправлено Нацбанком на ліквідацію рішенням правління НБУ від 7 березня 2023 року.

7 березня в НБУ повідомили, що ухвалили рішення ліквідувати "Айбокс Банк" через систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Раніше Фокус розбирався у тому, що буде з депозитами та картками після посилення нормативів резервування для банків з 11 березня 2023 року.

Також в інтерв'ю Фокусу голова правління Ощадбанку Сергій Наумов розповів, що системні банки в Україні витримали іспит війною, а тому хвилюватися щодо стійкості банківської системи не варто.