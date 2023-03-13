Генераторы или релокация: что выбрал бизнес для преодоления блекаутов и сколько это стоило

Адаптивность предприятий из Украины к жестким условиям войны и перебоям с энергоснабжением удивляет зарубежных партнеров. Как украинским предпринимателям удалось выстоять прошлой зимой?

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"Мы в Ассоциации, общаясь с глобальными компаниями, часто слышим от них, что они бы, наверное, просто не смогли работать при таких условиях", — рассказала в комментарии Фокусу Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Поскольку по словам собеседницы издания даже многомесячный энергетический террор не заставил украинский бизнес остановиться и 99% входящих в ассоциацию компаний так или иначе продолжают работу.

О том, как украинский бизнес приспособился к работе в условиях российского энергетического терроризма и какой ущерб это наносит компаниям Фокус пишет в своем недавнем обзоре "Черная дыра. Сколько средств вытянул из Украины российский энергетический терроризм".

Некоторые предприятия готовились к вероятным перебоям с энергоснабжением заранее, другие быстро реагировали на вызовы после начала массированных ракетных обстрелов осенью 2022 года. Согласно опросам ЕБА, чтобы защититься от губительного влияния отключений электроэнергии, украинские компании предприняли следующие шаги:

установка генераторов или других источников бесперебойного питания: 86%;

обеспечение альтернативных источников связи и интернета: 65%;

перенос данных в облачные хранилища: 25%;

проведение мероприятий по кибербезопасности: 22%;

релокация предприятий или персонала: 10%.

В подготовку к отключениям электроэнергии бизнес вынужден был инвестировать существенные средства. Согласно опросу ЕБА, среди членов ассоциации по состоянию на конец 2022 года расходы были следующими:

40% компаний: до $50 тыс.;

22%: $50-100 тыс.;

24%: $100-200 тыс.;

14%: более $200 тыс.

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В Нацбанке в ответ на запрос Фокуса ранее сообщили, что перебои и ограничение поставок электроэнергии сказались на представителях всех видов экономической деятельности, но существенная часть бизнесов адаптировалась к сложным условиям, изменяя графики работы и используя генераторы. При этом особую гибкость проявила розничная торговля и часть сферы услуг. Кроме этого, в НБУ отметили, что дефицит электроэнергии оказал меньшее негативное влияние на сельхоз-предприятия, за исключением тепличных хозяйств и направления животноводства.

В каждой отрасли есть своя специфика противостояния энергетическому терроризму. Рассмотрим пути адаптации бизнеса к сложным условиям на примере агросектора. По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, украинским аграрокомпаниям и фермерским хозяйствам в условиях значительных финансовых ограничений из-за низкой цены на зерновые и масличные культуры пришлось инвестировать в альтернативные источники энергии, а именно:

установка дизельных и твердотопливных генераторов;

использование пеллет из шелухи семян подсолнечника для сушки зерна;

уменьшение потерь тепла в зерносушилках, их утепление и другие меры, предотвращающие потери;

замена двигателей и элементов элеваторов, потребляющих меньше электроэнергии.

Кроме того, аграрии, по словам Светланы Литвин, начали следующие долговременные проекты в направлении энергонезависимости и энергоэффективности:

установка солнечных батарей;

строительство биогазовых заводов.

"В целом агросектор Украины выдержал зимний энергетический терроризм, хотя со значительными финансовыми потерями, — комментирует Светлана Литвин. — Несколько помогло отнесение части предприятий агросектора к объектам критической инфраструктуры, что уменьшило частоту отключений, но рост затрат привел к повышению стоимости продукции для конечных потребителей. Однако глобально это не разрушило отрасль, а дало толчок к поиску более оптимальных вариантов в будущих периодах".

Ранее Фокус писал, как в условиях полномасштабной войны и российского энергетического терроризма работает украинский IT-сектор. Также Фокус анализировал, почему в Украине подорожали фрукты и овощи и при чем здесь перебои с энергоснабжением.