Генераторы или релокация: что выбрал бизнес для преодоления блекаутов и сколько это стоило
Адаптивность предприятий из Украины к жестким условиям войны и перебоям с энергоснабжением удивляет зарубежных партнеров. Как украинским предпринимателям удалось выстоять прошлой зимой?
"Мы в Ассоциации, общаясь с глобальными компаниями, часто слышим от них, что они бы, наверное, просто не смогли работать при таких условиях", — рассказала в комментарии Фокусу Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Поскольку по словам собеседницы издания даже многомесячный энергетический террор не заставил украинский бизнес остановиться и 99% входящих в ассоциацию компаний так или иначе продолжают работу.
О том, как украинский бизнес приспособился к работе в условиях российского энергетического терроризма и какой ущерб это наносит компаниям Фокус пишет в своем недавнем обзоре "Черная дыра. Сколько средств вытянул из Украины российский энергетический терроризм".
Некоторые предприятия готовились к вероятным перебоям с энергоснабжением заранее, другие быстро реагировали на вызовы после начала массированных ракетных обстрелов осенью 2022 года. Согласно опросам ЕБА, чтобы защититься от губительного влияния отключений электроэнергии, украинские компании предприняли следующие шаги:
- установка генераторов или других источников бесперебойного питания: 86%;
- обеспечение альтернативных источников связи и интернета: 65%;
- перенос данных в облачные хранилища: 25%;
- проведение мероприятий по кибербезопасности: 22%;
- релокация предприятий или персонала: 10%.
В подготовку к отключениям электроэнергии бизнес вынужден был инвестировать существенные средства. Согласно опросу ЕБА, среди членов ассоциации по состоянию на конец 2022 года расходы были следующими:
- 40% компаний: до $50 тыс.;
- 22%: $50-100 тыс.;
- 24%: $100-200 тыс.;
- 14%: более $200 тыс.
В Нацбанке в ответ на запрос Фокуса ранее сообщили, что перебои и ограничение поставок электроэнергии сказались на представителях всех видов экономической деятельности, но существенная часть бизнесов адаптировалась к сложным условиям, изменяя графики работы и используя генераторы. При этом особую гибкость проявила розничная торговля и часть сферы услуг. Кроме этого, в НБУ отметили, что дефицит электроэнергии оказал меньшее негативное влияние на сельхоз-предприятия, за исключением тепличных хозяйств и направления животноводства.
В каждой отрасли есть своя специфика противостояния энергетическому терроризму. Рассмотрим пути адаптации бизнеса к сложным условиям на примере агросектора. По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, украинским аграрокомпаниям и фермерским хозяйствам в условиях значительных финансовых ограничений из-за низкой цены на зерновые и масличные культуры пришлось инвестировать в альтернативные источники энергии, а именно:
- установка дизельных и твердотопливных генераторов;
- использование пеллет из шелухи семян подсолнечника для сушки зерна;
- уменьшение потерь тепла в зерносушилках, их утепление и другие меры, предотвращающие потери;
- замена двигателей и элементов элеваторов, потребляющих меньше электроэнергии.
Кроме того, аграрии, по словам Светланы Литвин, начали следующие долговременные проекты в направлении энергонезависимости и энергоэффективности:
- установка солнечных батарей;
- строительство биогазовых заводов.
"В целом агросектор Украины выдержал зимний энергетический терроризм, хотя со значительными финансовыми потерями, — комментирует Светлана Литвин. — Несколько помогло отнесение части предприятий агросектора к объектам критической инфраструктуры, что уменьшило частоту отключений, но рост затрат привел к повышению стоимости продукции для конечных потребителей. Однако глобально это не разрушило отрасль, а дало толчок к поиску более оптимальных вариантов в будущих периодах".
Ранее Фокус писал, как в условиях полномасштабной войны и российского энергетического терроризма работает украинский IT-сектор. Также Фокус анализировал, почему в Украине подорожали фрукты и овощи и при чем здесь перебои с энергоснабжением.