"Только отечественные сервисы": в РФ назвали дату полного отказа от SWIFT

Теперь с 1 октября 2023 года все банки страны будут вынуждены делать переводы только через российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру.

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Центробанк РФ запретил кредитным организациям с 1 октября использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT при проведении денежных переводов на территории России. Об этом идет речь в сообщении регулятора от 20 марта 2023 года.

Как утверждают в Центробанке РФ, это позволит обеспечить "надежность, бесперебойность и безопасность" обмена финансовой информацией при проведении денежных операций. Это значит, что с момента вступления решения в силу 1 октября 2023 года, все банки страны вынуждены будут использовать только российские сервисы и финансовую инфраструктуру.

Требование ЦБ не распространяется на трансграничные денежные переводы, а также на передачу информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа, говорится в документе.

Как работает система SWIFT

SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (сообщество всемирных межбанковских финансовых коммуникаций). Это международная система передачи информации и платежей. SWIFT используют около 11 тысяч банков и финучреждений в более чем 200 странах.

Cистема SWIFT позволяет банкам быстрее и безопаснее вести корреспонденцию и обрабатывать международные платежи. SWIFT можно называть мессенджером между банками.

С помощью SWIFT можно перевести деньги за границу с личного счета на счет физического или юридического лица. SWIFT подходит для расчета за покупки за границей, бронь в отелях, оплаты обучения, отдыха или лечения.

К слову, сейчас от SWIFT напрямую отключены десять российских банков, в том числе "Сбер", ВТБ, "Открытие" и Россельхозбанк. Сложности при пользовании системой также могут возникнуть у банков, находящихся под блокирующими санкциями западных стран. Например, это Тинькофф Банк, Альфа-банк, МТС-банк и "Уралсиб".

Напомним, в сентябре 2022 техдиректор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев заявил о создании в РФ аналога SWIFT, он уже готов к тестированию в банках. Система не использует классический блокчейн. Но, с тех пор об особых продвижениях в этом вопросе слышно не было.

Тем временем, 16 марта стало известно, что Еврокомиссия готовит новый законодательный документ, позволяющий применять санкции к членам семей известных предпринимателей России.

17 марта, также журналисты сообщили об изменении предпочтений россиян относительно отдыха. Спрос на туристические поездки в Крым снизился, однако все номера на лето раскуплены в нескольких отелях Дагестана.