"Тільки вітчизняні сервіси": у РФ назвали дату повної відмови від SWIFT

Тепер з 1 жовтня 2023 року всі банки країни будуть змушені робити перекази лише через російські сервіси та вітчизняну фінансову інфраструктуру.

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Центробанк РФ заборонив кредитним організаціям з 1 жовтня використовувати міжнародну систему передачі фінансових повідомлень SWIFT під час проведення грошових переказів біля Росії. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 20 березня 2023 року.

Як стверджують у Центробанку РФ, це дозволить забезпечити "надійність, безперебійність та безпеку" обміну фінансовою інформацією під час проведення грошових операцій. Це означає, що з моменту набуття чинності рішенням 1 жовтня 2023 року, всі банки країни змушені будуть використовувати тільки російські сервіси та фінансову інфраструктуру.

Вимога ЦБ не поширюється на транскордонні грошові перекази, а також на передачу інформації в межах платіжної системи з метою розгляду заяв клієнтів щодо операцій з використанням електронних засобів платежу, йдеться у документі.

Як працює система SWIFT

SWIFT розшифровується як Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (спільнота всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій). Це міжнародна система передачі інформації та платежів. SWIFT використовують близько 11 тисяч банків та фінустанов у більш ніж 200 країнах.

Система SWIFT дозволяє банкам швидше та безпечніше вести кореспонденцію та обробляти міжнародні платежі. SWIFT можна називати месенджером між банками.

За допомогою SWIFT можна переказати гроші за кордон з особистого рахунку на рахунок фізичної чи юридичної особи. SWIFT підходить для розрахунку за покупки за кордоном, броню в готелях, оплати навчання, відпочинку чи лікування.

До речі, зараз від SWIFT безпосередньо відключено десять російських банків, зокрема "Сбер", ВТБ, "Відкриття" та Россільгоспбанк. Складнощі при користуванні системою також можуть виникнути у банків, які перебувають під блокуючими санкціями західних країн. Наприклад, це Тинькофф Банк, Альфа-банк, МТС-банк та "Уралсиб".

Нагадаємо, у вересні 2022 року техдиректор Центру компетенцій НТІ СПбДУ Олександр Кірєєв заявив про створення в РФ аналога SWIFT, він уже готовий до тестування в банках. Система не використовує класичний блокчейн. Але відтоді про особливі поступи в цьому питанні чути не було.

Тим часом 16 березня стало відомо, що Єврокомісія готує новий законодавчий документ, який дозволяє застосовувати санкції до членів сімей відомих підприємців Росії.

17 березня, також журналісти повідомили про зміну переваг росіян щодо відпочинку. Попит на туристичні поїздки до Криму знизився, проте всі номери на літо розкуплені у кількох готелях Дагестану.