Как оформить пенсию во время войны: украинцам рассказали о новой услуге

Украинцам разрешили по-новому подавать заявления на выплату пенсий. Фокус рассказывает, как это можно сделать.

Related video

Украинцы без квалифицированной электронной подписи (КЭП) могут подать заявление на оформление пенсии онлайн с помощью "Дія.Підпис". Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Дія", активировать "Дія.Підпис" и подготовить скан-копии необходимых документов.

Как воспользоваться услугой

Открыть веб-портал электронных услуг Фонда, выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".

Войти в личный кабинет нужно с помощью "Дія.Підпис", после чего:

в разделе "О пенсионном обеспечении" открыть вкладку "Заявление на назначение пенсии". Затем кликнуть на "Продолжить" и выбрать вид пенсии, например — "Пенсия по возрасту";

пройти анкету-опросник и согласиться на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);

прикрепить скан-копии необходимых документов.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Если нужно, форму заявления можно отредактировать. Подписывается заявление с помощью "Дія.Підпис", если нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

"По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и решении о назначении пенсии выбранным вами способом", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Кому из украинцев пересчитают пенсии в апреле 2023 года

По словам заместителя министра социальной политики Украины Дарины Марчак, с 1 апреля будут пересчитаны выплаты работающим пенсионерам, которые после назначения пенсий продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа.

Как отметила Марчак, перерасчет в 2023 году пройдет на наиболее выгодных условиях:

или с учетом стажа после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии.

Ранее Фокус объяснял, как украинцы могут проверить онлайн размер пенсии после индексации. Для этого нужно зарегистрироваться вебпортале ПФУ. Также Фокус писал, сколько граждан получают больше 10 тысяч гривен пенсионных выплат.