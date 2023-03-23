Як оформити пенсію під час війни: українцям розповіли про нову послугу

Українцям дозволили по-новому подавати заяву на виплату пенсій. Фокус розповідає, як це можна зробити.

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Українці без кваліфікованого електронного підпису (КЕП) можуть подати заяву на оформлення пенсії онлайн за допомогою "Дія. Підпис". Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для цього потрібно зареєструватися в мобільному додатку "Дія", активувати "Дія. Підпис" і підготувати сканкопії необхідних документів.

Як скористатися послугою

Відкрити вебпортал електронних послуг Фонду, вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомитися з інформацією, яка з'явиться на екрані, а потім перейти за посиланням "Вхід".

Увійти в особистий кабінет потрібно за допомогою "Дія. Підпис", після чого:

у розділі "Про пенсійне забезпечення" відкрити вкладку "Заява на призначення пенсії". Потім натиснути на "Продовжити" й вибрати вид пенсії, наприклад — "Пенсія за віком";

пройти анкету-опитувач і погодитися на передачу й обробку своїх персональних даних (поставити відмітку);

прикріпити сканкопії необхідних документів.

Після цього з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Якщо необхідно, форму заяви можна відредагувати. Підписується заява за допомогою "Дія. Підпис", якщо натиснути кнопку "Підписати і надіслати до ПФУ".

"За результатами обробки заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки заяви та рішення про призначення пенсії обраним вами способом", — наголосили в Пенсійному фонді.

Кому з українців перерахують пенсії у квітні 2023 року

За словами заступниці міністра соціальної політики України Дарини Марчак, з 1 квітня буде перераховано виплати пенсіонерам, які працюють і після призначення пенсій продовжували працювати й отримали не менше 24 місяців страхового стажу.

Як зазначила Марчак, перерахунок у 2023 році пройде на найвигідніших умовах:

або з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.

Раніше Фокус пояснював, як українці можуть перевірити онлайн розмір пенсії після індексації. Для цього потрібно зареєструватися на вебпорталі ПФУ. Також Фокус писав, скільки громадян отримують понад 10 тисяч гривень пенсійних виплат.