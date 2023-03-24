Еще один удар: связанный с олигархом Жеваго завод в Киеве продадут за долги, — НБУ

Общий объем остатка задолженности банка "Финансы и кредит" перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

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Северный апелляционный хозяйственный суд в марте 2023 года подтвердил право Нацбанка по поводу принудительной реализации имущества ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" в обход процедуры банкротства. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отмечается, что предприятие было назначено имущественным поручителем по обязательствам банка "Финансы и Кредит", которым владеет украинский олигарх Константин Жеваго перед Национальным банком на общую сумму более 4 млрд грн.

По информации НБУ, в период с 2009 по 2010 годы "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" заключил с Национальным банком договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования. Но обязательства по кредитам были нарушены и Национальный банк обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке.

"Имущество завода будет выставлено на аукцион по цене, которую должен определить оценщик, привлеченный в соответствии с постановлением государственного исполнителя в пределах исполнительного производства", — говорится в сообщении НБУ.

Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 кв. м и движимое имущество, которое является собственностью предприятия и находится в Киеве по улице Набережно-Луговая, 8

Общий объем остатка задолженности банка "Финансы и кредит" перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

Константин Жеваго под арестом: что известно

Олигарха задержали 27 декабря 2022 года на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах после соответствующего запроса со стороны Украины. Следствие подозревает, что Жеваго организовал механизм растраты $113 млн своего банка АО "Банк "Финансы и Кредит"". Ему выдвинули подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, а суд отправил его под экстрадиционный арест.

Уже 5 января 2023 года Константин Жеваго вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. В издании Reuters отмечали, что Жеваго не считает себя виновным, уверяя, что его дело политически мотивировано.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве 21 марта был арестован вертолет, опосредованным владельцем которого является Константин Жеваго. Считается, что что бизнесмен пользовался вертолетом в личных целях, когда находился в Украине.

Также Фокус писал, какие активы олигарха Жеваго были арестованы в Украине согласно решению суда.