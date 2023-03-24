Ще один удар: пов'язаний із олігархом Жеваго завод у Києві продадуть за борги, — НБУ

Загальний обсяг залишку заборгованості банку "Фінанси та кредит" перед НБУ за кредитами рефінансування становить 6,2 млрд грн.

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Північний апеляційний господарський суд у березні 2023 року підтвердив право Нацбанку щодо примусової реалізації майна ПАТ "Київський суднобудівно-судноремонтний завод" в обхід процедури банкрутства. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що підприємство було призначене майновим поручителем за зобов'язаннями банку "Фінанси та Кредит", яким володіє український олігарх Костянтин Жеваго, перед Національним банком на загальну суму понад 4 млрд грн.

За інформацією НБУ, у період із 2009 по 2010 роки "Київський суднобудівно-судноремонтний завод" уклав із Національним банком договори іпотеки та застави щодо забезпечення виконання зобов'язань за наданими банку кредитами рефінансування. Але зобов'язання за кредитами було порушено, і Національний банк звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку.

"Майно заводу буде виставлене на аукціон за ціною, яку має визначити оцінювач, залучений відповідно до постанови державного виконавця в межах виконавчого провадження", — йдеться в повідомленні НБУ.

Ідеться про нежитлові будівлі загальною площею 43 440,9 кв. м і рухоме майно, яке є власністю підприємства та розташоване в Києві по вулиці Набережно-Лугова, 8.

Загальний обсяг залишку заборгованості банку "Фінанси та кредит" перед НБУ за кредитами рефінансування становить 6,2 млрд грн.

Костянтин Жеваго під арештом: що відомо

Олігарха затримали 27 грудня 2022 року на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах після відповідного запиту з боку України. Слідство підозрює, що Жеваго організував механізм розтрати $113 млн свого банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Йому висунули підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а суд надіслав його під екстрадиційний арешт.

Уже 5 січня 2023 року Костянтин Жеваго вийшов на волю під заставу в 1 мільйон євро. У виданні Reuters зазначали, що Жеваго не вважає себе винним, запевняючи, що його справа є політично мотивованою.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві 21 березня було заарештовано вертоліт, опосередкованим власником якого є Костянтин Жеваго. Вважається, що бізнесмен користувався вертольотом для особистих цілей, коли перебував в Україні.

Також Фокус писав, які активи олігарха Жеваго були заарештовані в Україні згідно з рішенням суду.