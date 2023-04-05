Есть предпосылки: Украина может возобновить экспорт электроэнергии в Европу

В стране уже сняты все ограничения для потребителей, за исключением прифронтовых территорий, где из-за боевых действий чрезвычайно сложно восстановить энергетическую инфраструктуру.

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НЭК "Укрэнерго" сняло сетевые ограничения и этим фактически создало предпосылки для открытия экспорта электроэнергии. Об этом 4 апреля 2023 года заявил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, сейчас украинские потребители пользуются электроэнергией без каких либо ограничений. Проблемы существуют только на территориях, где продолжаются боевые действия, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны ВС РФ энергетики не могут восстановить энергетическую инфраструктуру.

"В рамках идеологии, что первоочередно должен быть обеспечен электроэнергией внутренний потребитель, а уже потом открыт экспорт, снятие ограничений можно считать предпосылкой для отмены соответствующего запрета", — рассказал он.

Он отметил, что есть 2 фактора, которые позволят возобновить экспорт украинской электроэнергии в Европу — юридический и физический.

"Во-первых, должен быть издан соответствующий приказ Министерства энергетики, отменяющий запрет, принятый в октябре 2022 после массированных ракетных обстрелов российских террористов Во-вторых — это наличие избыточной мощности в системе и возможности ее передать", – подчеркнул Юрий Бойко.

Как отметил советник премьер-министра, в марте в энергосистеме наблюдался профицит, особенно в "дневные" часы, а стабильный баланс сохранялся в остальное время суток.

Какой удар энергетический террор нанес украинской экономике

От российского энергетического терроризма страдали не только украинские граждане — экономика нашей страны понесла колоссальные потери. Так, Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства "IBI-Рейтинг", 10 марта 2023 года рассказал Фокусу, что без повреждений энергогенерирующих объектов сокращение экономики в 2022 году могло составить лишь 12-14% против нынешних более 30%. Соответственно, отрицательный вклад энергетического терроризма в 2022 году составляет 16-18 процентных пунктов (п.п.).

Однако в НБУ излучают оптимизм и при условии отсутствия дальнейших разрушений энергетической инфраструктуры выражают готовность улучшить прогноз динамики реального ВВП в 2023 году во время следующего прогнозного цикла до 27 апреля 2023 года.

Тем временем участники недавнего консенсус-прогноза 7 марта оценили возможную динамику ВВП Украины в 2023 году от -4,6% до +5,5%.

Напомним, с осени прошлого года РФ совершила более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.