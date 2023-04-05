Є передумови: Україна може відновити експорт електроенергії до Європи

У країні вже знято всі обмеження для споживачів, за винятком прифронтових територій, де через бойові дії надзвичайно складно відновити енергетичну інфраструктуру.

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НЕК "Укренерго" зняло мережеві обмеження і цим фактично створило передумови для відкриття експорту електроенергії. Про це 4 квітня 2023 року заявив радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, зараз українські споживачі користуються електроенергією без жодних обмежень. Проблеми існують лише на територіях, де продовжуються бойові дії, оскільки через постійні обстріли з боку ЗС РФ енергетики не можуть відновити енергетичну інфраструктуру.

"У рамках ідеології, що першочергово має бути забезпечений електроенергією внутрішній споживач, а вже потім відкритий експорт, зняття обмежень можна вважати передумовою для скасування відповідної заборони", — розповів він.

Він зазначив, що є два фактори, які дозволять відновити експорт української електроенергії до Європи — юридичний та фізичний.

"По-перше, має бути виданий відповідний наказ Міністерства енергетики, який скасовує заборону, прийняту в жовтні 2022 після масованих ракетних обстрілів російських терористів По-друге — це наявність надлишкової потужності в системі та можливості її передати", – наголосив Юрій Бойко.

Як зазначив радник прем'єр-міністра, у березні в енергосистемі спостерігався профіцит, особливо у "денні" годинни, а стабільний баланс зберігався в інший час доби.

Який удар енергетичний терор завдав українській економіці

Від російського енергетичного тероризму страждали не українські громадяни — економіка нашої країни зазнала колосальних втрат. Так, Віктор Шулик, директор департаменту управління проєктами рейтингового агентства "IBI-Рейтинг", 10 березня 2023 року розповів Фокусу, що без пошкоджень енергогенеруючих об'єктів скорочення економіки у 2022 році могло становити лише 12-14% проти нинішніх понад 30%. Відповідно, негативний внесок енергетичного тероризму у 2022 році становить 16-18 процентних пунктів (п.п.).

Однак у НБУ випромінюють оптимізм та за умови відсутності подальших руйнувань енергетичної інфраструктури висловлюють готовність покращити прогноз динаміки реального ВВП у 2023 році під час наступного прогнозного циклу до 27 квітня 2023 року.

Тим часом учасники нещодавнього консенсусу-прогнозу 7 березня оцінили можливу динаміку ВВП України у 2023 році від -4,6% до +5,5%.

Нагадаємо, з осені минулого року РФ здійснила понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.