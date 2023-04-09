В Украине цены на газ снижаются пятый месяц подряд: что со стоимостью сейчас

Если для сравнения взять наивысшую прошлогоднюю стоимостью "голубого топлива", то получится, что цена на газ в марте 2023 снизилась более чем в два раза.

Related video

Стоимость газа в Украине по итогам марта 2023 года стала самой низкой с момента начала полномасштабной войны с Россией. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Речь идет о рыночной средневзвешенной цене на газ отечественной добычи. Так, в марте газ стоил 18 681 грн за тысячу кубометров без НДС. Это самая низкая цена начиная с марта 2022 года.

В целом, как отмечено в сравнительной таблице Минэкономики, за последние 13 месяцев дороже всего газ торговался в сентябре прошлого года. Тогда стоимость голубого топлива всего за месяц (с августа по сентябрь прошлого года) подросла почти на 16 тысяч гривен: с 24 045 до 39 952 грн за тысячу кубов.

март — 29, 391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35, 933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров;

январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;

февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;

март 2023 — 18 680,83 грн/тыс. кубометров.

После этого, начиная с октября 2022, газ ежемесячно дешевел. Чем ближе к окончанию отопительного сезона, тем ниже становилась цена на газ.

Сохранится ли эта тенденция в дальнейшем — неизвестно. Наверняка все будет зависеть как от экономических, так и от политических факторов.

Напомним, Фокус сообщал, что теплая зима 2022-2023 спасла Европу от энергетического кризиса. Из-за аномально теплой зимы в этом году все кризисные факторы в Европе ослабели.

Тем временем 7 марта стало известно, что Европейский Союз перейдет на общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить достаточное количество топлива. Таким образом блок хочет снизить цены на энергоносители и обеспечить стабильные поставки. К этому процессу подключится и Украина, которая на следующую зиму планирует получить дополнительные 2 млрд куб. газа.