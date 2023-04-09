В Україні ціни на газ знижуються п'ятий місяць поспіль: що з вартістю зараз

Якщо для порівняння взяти найвищу торішню вартість "блакитного палива", то вийде, що ціна на газ у березні 2023 року знизилася більш ніж у два рази.

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Вартість газу в Україні за підсумками березня 2023 року стала найнижчою з початку повномасштабної війни з Росією. Про це свідчать дані Міністерства економіки.

Йдеться про ринкову середньозважену ціну на газ вітчизняного видобутку. Так, у березні газ коштував 18 681 грн за тисячу кубометрів без ПДВ. Це найнижча ціна, починаючи з березня 2022 року.

Загалом, як зазначено в порівняльній таблиці Мінекономіки, за останні 13 місяців найдорожче газ торгувався у вересні минулого року. Тоді вартість блакитного палива лише за місяць (з серпня по вересень минулого року) зросла майже на 16 тисяч гривень: з 24 045 до 39 952 грн за тисячу кубів.

березень — 29, 391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35, 933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень – 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень – 26 199,24 грн/тис. кубометрів;

січень 2023 — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;

лютий 2023 – 20 727,73 грн/тис. кубометрів;

березень 2023 — 18 680,83 грн/тис. кубометрів.

Після цього, починаючи з жовтня 2022 року, газ щомісяця дешевшав. Що ближче до закінчення опалювального сезону, то нижчою ставала ціна на газ.

Чи збережеться ця тенденція надалі — невідомо. Напевно, все залежатиме як від економічних, так і від політичних чинників.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що тепла зима 2022-2023 врятувала Європу від енергетичної кризи. Через аномально теплу зиму цього року всі кризові фактори в Європі послабшали.

Тим часом 7 березня стало відомо, що Європейський Союз перейде на загальні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити достатню кількість палива. Таким чином блок хоче знизити ціни на енергоносії та забезпечити стабільні поставки. До цього процесу підключиться й Україна, яка наступної зими планує отримати додаткові 2 млрд куб. газу.