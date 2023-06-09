ПВО, боеприпасы, БПЛА, ракеты: США объявили о пакете помощи Украине на $2,1 млрд

Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя.

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Администрация президента США Джо Байдена внесла важное объявление о новом пакете помощи Украине. США предоставят Украине военную поддержку на сумму $2,1 млрд с целью поддержки в ее защите от российской агрессии. Об этом 9 июня проинформировал сайт минобороны Соединенных Штатов.

"Новый пакет военной помощи США для Украины, объявленный администрацией президента Джо Байдена, включает важные компоненты для укрепления безопасности страны. Этот пакет, общей стоимостью до $2,1 млрд, включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая является выражением приверженности США поддержке Украины в обеспечении ее безопасности", – говорится в сообщении.

В новый пакет помощи Украине вошли:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;

системы ПВО и ракеты HAWK;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные воздушные системы Puma;

боеприпасы для ракетной системы с лазерным наведением;

обучение, техническое обслуживание и поддержка деятельности.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, что 31 мая, администрация президента США Джо Байдена сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов, в который вошли ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7.

Мы также писали о том, что по данным The Australian Financial Review от 6 июня, Австралия, США и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву американских истребителей F/A-18 Hornet.

Еще мы сообщали, что 7 июня Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В состав этого пакета входят первые вездеходы Bandvagn 206, специально разработанные для использования в сложных условиях и непроходимой местности.