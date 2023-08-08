Закрыли путь: в Кабмине заинтересовались автобусными перевозками в РФ

Как выяснили в правительстве, существовало 140 автобусных маршрутов из Украины в Россию: ездили в объезд через территорию стран ЕС.

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В Кабинете министров Украины началась реформа в сфере автобусных перевозок. На первом этапе реформы сосредоточились на международных перевозках, в том числе на тех, которые ведут в Россию или на временно оккупированные территории. Об этом рассказали на "Правительственном портале".

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач объяснил детали правительственных новаций. По его словам, на первом этапе обратились к международным перевозкам и закрыли 280 маршрутов:

маршруты в Польшу — 140 шт. (118 — из-за отсутствия разрешений Польши, 22 — из-за заявлений перевозчиков);

маршруты в РФ — 140 шт.

На следующих шагах проверят другие международные автобусные маршруты, заявил чиновник. Также объяснил, для чего правительство начало проверку — чтобы видеть реальную ситуацию на рынке, улучшить сервис "еЧерга", закрыть маршруты, которые были только на бумаге. В частности, если закрыть недействующие маршруты, которые ранее зарегистрировал какой-то перевозчик, то увеличится рынок: "Из-за наличия определенного маршрута только на бумаге, другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги".

Есть маршруты, которые проходят через временно оккупированные территории, напомнил замминистра. Эти маршруты сейчас не действуют, поэтому их нужно закрыть. Один из способов — перевозчик должен сам написать соответствующее заявление. Заявление следует подавать в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отметим, Фокус публиковал расследование относительно автобусных перевозок в Россию. Выяснилось, что украинцы имели возможность свободно ездить на территорию страны-агрессора: соответствующие маршрутные автобусы выезжали из Львова каждые две-три недели.

Когда автобус приближался к контрольно-пропускному пункту водитель предупреждал пассажиров: все должны были говорить, что едут в Варшаву. Однако уже на территории Польши автобус разворачивался и направлялся в Латвию или Литву. Оттуда же человек легко добирался до самой Москвы, говорится в расследовании.

Юрист разъяснил, что подобные путешествия для украинцев до сих пор легальны — закон не запрещает посещать Россию с "туристической целью". Впрочем, отметил, что для перевозчиков подобные поездки все же незаконны.

Напоминаем, 4 августа Минобороны России сообщило о визите министра обороны Сергея Шойгу на временно оккупированные территории Украины. Заверили, якобы чиновник посетил штаб группировки "Центр" и осмотрел трофейную технику.

Тем временем 8 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы: дымит и взрывается на полигоне возле Джанкоя.