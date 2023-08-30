Врагу не достанутся: Украина сумела конфисковать у РФ двигатели для самолетов "Руслан"

Коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины. Ведомство судилось одновременно с несколькими компаниями страны-агрессора.

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Шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан", которые до недавнего времени принадлежали российской группе компаний "Волга-Днепр", перейдут в собственность Украины. Сообщение об этом 29 августа появилось на сайте Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Отмечается, что коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины. Украинское ведомство судилось одновременно с несколькими компаниями:

"Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";

"Volga-Dnepr Logistics BV";

Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва".

Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр".

Суд взыскал в доход Украины Украины активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан" Фото: "Волга-Днепр"

К ним была применена санкция, предусмотренная пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

"Суд решил взыскать в доход государства Украины активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан", в отношении которых ответчики могли прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", – сказано в сообщении.

При этом авиакомпания "Волге-Днепр" еще может обжаловать решение украинского суда. Так, у россиян есть пять дней, чтобы подать апелляцию.

Отметим, что в марте 2022 года в Канаде был арестован транспортный самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр".

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А уже в июне 2023 во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо стало известно, что правительство страны решило отдать нашей стране арестованный грузовой самолет.

Также напомним, что 16 августа Министерство юстиции Украины подало иск о взыскании активов против Министерства обороны Беларуси. По словам заместителя департамента санкционной политики Минюста Инны Богатых, дело касается одного авиационного двигателя и воздушного стартера. Уже 22 числа стало известно, что ВАКС удовлетворил просьбу Минюста.