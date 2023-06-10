Канада передаст Украине один из самых больших пакетов вооружений: чем усилят ВСУ

Канадская армия будет обучать украинских танкистов на Leopard, а летчиков на западных самолетах. Также ВСУ получат от союзников сотни ракет AIM-7 Sparrow.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Украину анонсировал новый пакет военной помощи в 500 млн канадских долларов. Среди прочего там будут ракеты AIM-7 Sparrow. Об этом сообщает Defense Express.

В рамках нового пакета помощи канадские ракеты усилят украинскую противовоздушную оборону ракетами AIM-7 Sparrow, конфискованный в РФ транспортный самолет Ан-124 "Руслан" передадут Украине. Также поставят 76 броневиков Roshel Senator и 10 тысяч боеприпасов.

Roshel Senator

Обычно AIM-7 Sparrow используются на западных самолетах. Однако известно, что в Украине они используются на определенных зенитно-ракетных комплексах. Кроме того, Джастин Трюдо добавил, что они готовы присоединиться к обучению украинских летчиков на западных истребителях. При этом на вооружении Королевских ВВС Канады нет F-16, они используют F/A-18 Hornet. По данным СМИ, Австралия может передать Hornet украинским Воздушным силам. Также будут учить танкистов на танках Leopard 2.

Напомним, 6 июня СМИ писали, что Австралия может передать Украине 41 истребитель Hornet.

31 мая канадская Roshel представила новый броневик Senator, улучшенный после боевых действий в Украине.