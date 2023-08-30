Ворогу не дістануться: Україна зуміла конфіскувати в РФ двигуни для літаків "Руслан"

Колегія суддів ВАКС задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України. Відомство судилося одночасно з кількома компаніями країни-агресора.

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Шість авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан", які донедавна належали російській групі компаній "Волга-Дніпро", перейдуть у власність України. Повідомлення про це 29 серпня з'явилося на сайті Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Зазначається, що колегія суддів ВАКС задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України. Українське відомство судилося одночасно з кількома компаніями:

"Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";

"Volga-Dnepr Logistics BV";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Волга-Дніпро-Москва";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Волга-Дніпро".

Суд стягнув у дохід України України активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан" Фото: "Волга-Днепр"

До них було застосовано санкцію, передбачену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

"Суд вирішив стягнути в дохід держави України активи у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан", щодо яких відповідачі могли прямо або побічно вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпоряджання ними", — сказано в повідомленні.

Авіакомпанія "Волге-Дніпро" ще може оскаржити рішення українського суду. В росіян є п'ять днів, щоб подати апеляцію.

Зазначимо, що в березні 2022 року в Канаді було заарештовано транспортний літак Ан-124 "Руслан", що належить російській вантажній авіакомпанії "Волга-Дніпро".

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А вже в червні 2023 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо стало відомо, що уряд країни вирішив віддати нашій країні заарештований вантажний літак.

Також нагадаємо, що 16 серпня Міністерство юстиції України подало позов про стягнення активів проти Міністерства оборони Білорусі. За словами заступниці департаменту санкційної політики Мін'юсту Інни Багатих, справа стосується одного авіаційного двигуна та повітряного стартера. Уже 22 числа стало відомо, що ВАКС задовольнив прохання Мін'юсту.