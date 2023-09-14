Меньше лет на службе, выше пенсия: надо ли Украине менять законодательство для военных

В ВРУ зарегистрировали инициативу, которая увеличит количество процентов от денежного обеспечения к сумме пенсии военнослужащего и позволит ему раньше выйти на заслуженный отдых. Однако опрошенные Фокусом эксперты скептически оценивают способность правительства реализовать замысел.

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Принимать законопроект № 9680, который расширяет перечень оснований для выхода военнослужащих на пенсию по выслуге и ускорить процесс набора льготного стажа, до проведения ревизии солидарной системы не стоит. Такие мнения высказали Фокусу опрошенные эксперты, говорится в статье "Пенсии для военных. Как в Украине планируют увеличить выплаты защитникам".

По словам Александры Бетлий, ведущего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций, перед тем, как реформировать пенсионное законодательство военных, нужно в целом провести ревизию солидарной системы .

Стоит реформировать солидарную систему, чтобы хватило денег на повышение пенсий военнослужащим, говорят специалисты

"Сейчас Министерство социальной политики готово реформировать солидарную систему, но для этого надо разобраться, что в ней есть. Она работает очень сложно. Потому что кроме страховой пенсии есть 50 млн доплат, не понятно, кто за что получает", — говорит эксперт.

Если реформировать пенсионную систему непоследовательно, прогресса не достичь. Ведь "в Украине есть много законов, постановлений, которые не выполняются, потому что не хватает денег. Ввести сейчас льготные условия, которые мы не сможем профинансировать — будет еще менее честно, чем не делать это".

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Кроме того, точно спрогнозировать нагрузку на бюджет в связи с принятием инициативы сложно.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины невозможно предусмотреть количество военнослужащих ВСУ и других защитников, которые имеют право на пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" и которые попали и находятся в плену, и которые будут нуждаться в социальной и правовой защите в дальнейшем", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Спрогнозировать расходы для обеспечения пенсиями военных крайне сложно, ведь вооруженная агрессия России продолжается

Пенсии военнослужащим начисляют не на общих основаниях, напоминает финансовый аналитик Ярослав Жалило.

"Одно дело, если человек находится на военной службе. Всегда военные имели возможность выходить на пенсию рано. Если же человек демобилизован, то на пенсию будет выходить не как военный, а на общую, просто раньше", — говорит он.

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Ярослав Жалило убежден: государство должно позаботиться о тех, кто защищает Украину от российской агрессии, однако помощь не должна сводиться к пенсионному обеспечению.

"Люди будут выходить на пенсию в достаточно раннем возрасте, — объясняет он. — Больше ресурсов стоит вложить не в то, чтобы они получали пенсию, а в то, чтобы обеспечить адекватное восстановление здоровья, переквалификацию и восстановление профессиональных навыков, помощь с жильем и т.д.".

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Напомним, правительство подготовило законопроект, который увеличивает расходы из госбюджета на 317 миллиардов гривен. Так, расходы на Министерство обороны Украины увеличатся еще на 17%.

Также Фокус писал, что военные могут получить пенсию по инвалидности, размер которой зависит от причины инвалидности. Так, если она вызвана войной, инвалиды I группы получают 100% сумм денежного обеспечения; II группы — 80%; III группы — 60%.