Индексация пенсий: украинцам объяснили, ожидать ли повышения выплат в 2024 году

В Минсоцполитики объяснили, что повышение пенсионных выплат в 2024 году будет зависеть от уровня инфляции.

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В проект государственного бюджета Украины на 2024 год Министерство социальной политики внесло предложение увеличить доходы Пенсионного фонда на 100 миллиардов гривен. Все для того, чтобы в следующем году увеличить пенсионные выплаты гражданам. Об этом рассказала изданию Телеграф глава ведомства Оксана Жолнович.

По ее словам, размер средней пенсии в 2024 году вырастет после индексации, которая начнется ориентировочно в марте. Повышение выплат зависит от уровня инфляции.

"Мы хотим осовременить и обновить наши пенсии исходя из уровня инфляции", — подчеркнула министр.

Она также рассказала, что правительство в следующем году внедрит новый подход к начислению пенсий, поскольку действующая система пенсионных выплат имеет недостатки в расчетах.

"Например, люди, которые выходили на пенсию в 2000-х годах и получали рыночную заработную плату, и такие же люди, которые вышли на пенсию в 2014 году, имеют абсолютно разную пенсию и есть огромный разрыв. Поэтому сейчас мы хотим пересмотреть эти подходы, чтобы обеспечить справедливость", — подчеркнула Оксана Жолнович.

Как изменится минимальная пенсия

В госбюджете Украины на следующий год предусмотрена индексация минимальной пенсии. Так, размер минимальных выплат в течение ближайших трех лет увеличится:

в 2024-м — с 2093 до 2361 гривен;

в 2025-м — до 2573 гривен;

в 2026-м — до 2774 гривен.

Отметим, что в 2023 году в рамках индексации пенсионные выплаты повысили некоторым категориям граждан. Размеры увеличения пенсии составляли не менее 100 и не более 1500 гривен.

Также Фокус, уже писал, что в течение ближайших трех лет валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Несмотря на инфляцию в Украине прогнозируется, что выплаты гражданам будут увеличиваться и уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 30 тысяч гривен.

Еще недавно стало известно, что большинство украинских работодателей готовы повышать зарплаты своим сотрудникам в 2024 году.