Спешка ни к чему: Кабмин перенес создание реестра олигархов

Реестр олигархов, как говорится в постановлении, начнет функционировать через три месяца после того, как в Украине официально отменят военное положение.

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На фоне продолжающейся полномасштабной войны с Россией украинское правительство решило продлить срок выполнения плана по борьбе с лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Таким образом, формирование реестра украинских олигархов переносится. Информация об этом есть в распоряжение Кабмина Украины №827-р.

Так, в правительственном документе указано, что реестр олигархов начнет функционировать через три месяца после того, как в Украине официально отменят военное положение. Ранее планировалось, что этот реестр заработает через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии к закону об олигархах.

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Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении поданный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №5599 "О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Одна из целей закона – люди, которые не хотят оказаться в реестре, не должны подпадать под часть критериев, которыми определяется статус олигарха. Всего их четыре:

размер активов;

наличие среди них монополий;

участие в политике;

влияние на СМИ.

Летом 2022 года закон об олигархах поддержал Европейский союз и внес это в список условий кандидатства Украины. Поэтому для имплементации закона пришлось ждать выводы Венецианской комиссии. Уже в начале июня 2023 года Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) попросила Украину не спешить принимать закон об олигархах и дождаться окончания войны с РФ.

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Напомним, что из-за "антиолигархического" закона акции своих телеканалов продал пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Чуть ранее о выходе своей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса по этой же причине объявил один из богатейших людей Украины Ринат Ахметов.