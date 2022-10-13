СНБО объявил тендер на разработку реестра олигархов: хотят потратить почти 3 млн грн

Аукцион состоится 17 октября 2022 года, а сам реестр разработчики должны создать до 21 ноября.

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Аппарат Совета национальной безопасности и обороны объявил тендер на разработку реестра олигархов за 2,9 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Покупка услуг по разработке программного обеспечения должна пройти по упрощенной процедуре в соответствии с постановлением №169 (закупки для обеспечения потребностей в условиях военного положения). Согласно законодательству, для этого на торгах должно быть представлено не менее двух фирм претендентов.

Если предложение будет всего одно, то электронная система закупок после срока подачи предложений, автоматически переходит к этапу рассмотрения на соответствие условиям, определенным в объявлении о проведении упрощенной закупки, и требованиям к предмету закупки предложения участника.

[ + – ] Реест олигархов должен быть разработан до 21 ноября 2022 года

Аукцион состоится 17 октября 2022 года, а сам реестр разработчики должны создать до 21 ноября. Услуги будут оплачены в течение 22 банковских дней

"Основными пользователями публичного интерфейса Реестра являются люди, в том числе представители юридических лиц и общественных формирований", – сказано в техзадании.

Имущественные права интеллектуальной собственности на созданный софт будут принадлежать заказчику.

Напомним, 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон №5599, который юридически позволяет отделять олигархов от политической борьбы и ограничивает "деструктивное влияние их интересов на экономическую жизнь".

В конце декабря секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что в мае 2022 года в Украине заработает реестр олигархов, а сам "антиолигархический" закон начнет фукнционировать к концу лета. Лицам, которые попадут в такой перечень, запретят делать любые взносы в пользу кандидатов на выборах или политсил, участвовать в большой приватизации, а также финансировать любую политическую агитацию или митинги, на которых озвучивают политлозунги.

Летом этого года украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что принял "вынужденное решение" о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса в связи с действием "закона о деолигархизации". 12 июля СМИ Ахметова прекратили работу. 14 июля его медиагруппа "Украина" подала заявку в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с целью аннулирования лицензий. Ее рассмотрят в течение 15 дней.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Ахметов после выхода из медиабизнеса больше не может считаться олигархом, согласно действующему законодательству. В то же время в январе этого года глава Минюста указал, что под определение олигарха попадает бизнесмен Игорь Коломойский.

В ноябре прошлого года стало известно, что из-за "антиолигархического" закона акции своих телеканалов продал пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.