РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів: хочуть витратити майже 3 млн грн

Аукціон відбудеться 17 жовтня 2022 року, а сам реєстр розробники мають створити до 21 листопада.

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Апарат Ради національної безпеки й оборони оголосив тендер на розробку реєстру олігархів за 2,9 млн грн. Про це свідчать дані в системі Prozorro.

Купівля послуг із розробки програмного забезпечення має пройти за спрощеною процедурою відповідно до постанови №169 (закупівлі для забезпечення потреб в умовах воєнного стану). Відповідно до законодавства, для цього на торгах має бути представлено не менше ніж дві фірми претендентів.

Якщо пропозиція буде лише одна, то електронна система закупівель після терміну подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника.

[ + – ] Реєст олігархів має бути розроблений до 21 листопада 2022 року

Аукціон відбудеться 17 жовтня 2022 року, а сам реєстр розробники мають створити до 21 листопада. Послуги будуть оплачені протягом 22 банківських днів.

"Основними користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб і громадських формувань", — сказано у техзавданні.

Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

Нагадаємо, 5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний" закон №5599, який юридично дозволяє відокремлювати олігархів від політичної боротьби й обмежує "деструктивний вплив їх інтересів на економічне життя".

Наприкінці грудня секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що в травні 2022 року в Україні запрацює реєстр олігархів, а сам "антиолігархічний" закон почне фукціонувати до кінця літа. Особам, які потраплять до такого переліку, заборонять робити будь-які внески на користь кандидатів на виборах чи політсил, брати участь у великій приватизації, а також фінансувати будь-яку політичну агітацію чи мітинги, на яких озвучують політгасла.

Улітку цього року український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що ухвалив "вимушене рішення" про вихід його інвестиційної компанії SCM із медійного бізнесу у зв'язку з дією "закону про деолігархізацію". 12 липня ЗМІ Ахметова припинили роботу. 14 липня його медіагрупа "Україна" подала заявку до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з метою анулювання ліцензій. Її розглянуть упродовж 15 днів.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, Ахметов після виходу з медіабізнесу більше не може вважатися олігархом, згідно з чинним законодавством. У січні цього року глава Мін'юсту зазначив, що під визначення олігарха потрапляє бізнесмен Ігор Коломойський.

У листопаді минулого року стало відомо, що через "антиолігархічний" закон акції своїх телеканалів продав п'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.