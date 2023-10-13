Пример для нас: в Кабмине рассказали, опыт какой страны с налогами подойдет Украине

В Минфине пока изучают преимущество модели налогообложения в странах Восточной Европы, но самым ярким примером налоговой системы для Украины является польская модель, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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До окончания полномасштабной войны украинские власти больше не планируют вносить никакие изменения в налоговую систему страны. Об этом заявил в интервью "Українським новинам" 13 октября глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

При этом он отметил, что рано или поздно в систему единого налога все равно придется вносить изменения.

"Система единого налога, которая у нас сейчас есть, она уже не выполняет функцию поддержки малого бизнеса. С ее помощью сейчас от уплаты налогов уклоняется крупный бизнес. С этой системой нас в Евросоюз не возьмут, давайте говорить правду", – сказал он.

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По его словам, Министерство финансов Украины уже сейчас изучает преимущество модели налогообложения в странах Восточной Европы.

"Чтобы наше налогообложение не отличалось от налогообложения в Европейском Союзе. Я с этим совершенно согласен. По образцу одна из рассматриваемых стран – это Польша", – рассказал Гетманцев.

Соседняя страна, как считает политик — яркий пример того, какой может быть Украина. По словам Гетманцева, Польша прошла путь от небогатого государства до места в топ-30 богатейших стран мира. Добиться этого ей удалось после членства в ЕС и основательным реформам.

"Украина и Польша были на одном уровне в момент распада Советского Союза, а сейчас даже сравнивать нечего. Они в три или четыре раза нас богаче. Чтобы догнать Польшу, нам нужно 30 лет без эффекта членства в Евросоюзе. Это хороший пример, которому мы должны следовать", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Что изменится для ФОП уже в 2024 году

В следующем году в Украине повысится размер минимальной зарплаты до восьми тысяч гривен. Вместе с этим произойдут изменения в размерах некоторых налогов. Например, изменится единый социальный взнос (ЕСВ), который платят все группы ФОП.

Так, единый социальный взнос для предпринимателей в 2024 году повысится дважды:

1 562 грн в месяц, или 4 686 грн за квартал — с января по июнь;

1 760 грн в месяц, или 5 280 грн за квартал — с июля по декабрь.

А до 2026 года размер единого налога претерпит следующие изменения:

І группа — 302,80 грн в месяц, то есть 10% прожиточного минимума;

— 302,80 грн в месяц, то есть 10% прожиточного минимума; ІІ группа — 1 420 грн в месяц, то есть 20% минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2024 года;

— 1 420 грн в месяц, то есть 20% минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2024 года; ІІІ группа — процентная ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

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Напомним, с 1 августа 2023 года в Украине больше не действует льготное налогообложение, которое ввели в самом начале полномасштабной российской агрессии. Но у некоторых предпринимателей все же осталась возможность платить меньше или не платить вовсе. Также Фокус рассказывал, облагаются ли налогом покупки украинцев в магазинах и банках.