В Херсоне частично отменили налог на коммунальную землю: кого коснется нововведение

В Херсоне местные власти решили освободить некоторых граждан от уплаты налога на коммунальную землю. Все из-за российских оккупантов, которые продолжают терроризировать город.

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После теракта на Каховской ГЭС, который летом 2023 года устроили российские оккупанты, украинским аграриям продолжают выплачивать компенсацию за потерянный урожай. Тем временем Херсонская городская военная администрация разрешила физическим лицам не платить земельный налог и арендную плату за коммунальные земельные участки. Об этом заявил в своем Telegram-канале 31 октября глава администрации Роман Мрочко.

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По его словам, отмена налогов не касается физлиц-предпринимателей.

"Такое решение принято ввиду сложной военно-экономической ситуации на территории Херсонской общины, связанной с враждебными действиями агрессора, в том числе с подрывом Каховской дамбы, поскольку это повлекло значительного загрязнения взрывоопасными предметами земель общины", — отметил Мрочко в своем сообщении.

По его словам, распоряжение о том, что льгота для физических в лиц, размер которой составит 100%, уже подписано.

Для кого еще отменили налог на землю

В мае 2023 года глава государства Владимир Зеленский подписал закон №7632 и освободил аграриев и владельцев пострадавших от войны земель, от уплаты налогов. Имеются ввиду территории, где ведутся боевые действия, или же они заминированы, загрязнены, оккупированы.

"Их собственники и арендаторы освобождаются от минимального налогового обязательства, единого налога на 4 группы. А также платы за землю", — добавили в Кабинете министров Украины.

Отметим, еще до войны не платить земельный налог могли:

лица с инвалидностью первой и второй групп;

физические лица, которые воспитывают три и больше детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и граждане, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

физлица, признанные законом пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Как получить освобождение от налога на землю

Как объясняла в начале 2023 года нардеп Елена Шуляк объясняла, что владельцем земель нужно взять специальную справку от ГСЧС. Документ является очень важным, поскольку именно спасатели занимаются разминированием территорий. После этого люди пишут заявление и подают его в местный совет.

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"Эти справки будет использовать налоговая, чтобы понимать, как начисляется или не начисляется соответствующий налог", — рассказала она.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что правительство собирается провести масштабную проверку всех земель. Так Кабмин планирует установить цены на земельные участков и другие находящиеся на них объекты недвижимого имущества.

Отметим, что с 1 января покупать сельскохозяйственные участки получат право юридические лица. Сейчас такое право есть только у физлиц