Сразу после доллара: впервые в истории юань стал второй валютой на глобальном рынке

По данным экспертов мирового рынка капитала, глобализацию юаня следует оценивать с осторожностью, поскольку имеющаяся интернационализация валюты скорее внутренняя, чем глобальная.

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Китайский юань впервые в истории мирового рынка торгового финансирования обогнал евро и стал второй по величине мировой валютой. Об этом сообщает Reuters.

Агентство подчеркивает, что доллар по-прежнему занимает лидирующие позиции в торговых расчетах, а евро переместилось на третье место в международных платежах. Между тем доля китайской валюты во внешнеэкономических транзакциях выросла с 3,91% в начале 2023 года до 5,8% в сентябре. И это является, по данным SWIFT, максимальным показателем за последние пять лет, в течение которых ведется статистика.

Что стало катализатором динамики юаня

Мировые компании устремляются на долговые рынки КНР, выпуская рекордные объемы облигаций, номинированных в юанях, и занимая крупные суммы денег у банков материкового Китая. Это позволяет им извлекать выгоду из минимальных процентных ставок в юанях, поскольку стоимость финансирования в других странах резко возросла и показывает тенденцию к росту.

"Рост этих заимствований у китайских банков привел к тому, что юань обогнал евро и стал второй по величине валютой, используемой в глобальном торговом финансировании, что дало толчок амбициям Пекина по интернационализации юаня", — указывает Reuters.

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По мнению экспертов агентства, глобальная спешка заимствовать у Китая противоречит здравому смыслу, поскольку международные инвесторы избегают второй по величине экономики мира из-за опасений геополитической нестабильности и напряженности, слабой восходящей динамики.

"Хотя фундаментальная история не является убедительной для китайских инвесторов, стремящихся к росту, обесценивание юаня, а также снижение ставок приводят к гораздо более дешевой стоимости заимствований", — говорит Фиона Лим, старший валютный стратег Maybank.

"Рано радоваться", говорят эксперты глобального рынка

По данным агентства, глобализацию юаня следует оценивать с осторожностью. Большинство капитала получают китайские филиалы международных компаний, и более половины "внешних" заимствований составляют операции материковых компаний в Гонконге. Аналитики указывают на ограниченное использование и обращение доходов от международных облигаций в юанях и говорят, что преждевременно трубить об интернационализации.

Для Китая растущая доля юаня в мировом финансировании является одним из главных приоритетов интернационализации, хотя недавний всплеск активности, похоже, был в основном направлен на внутреннее использование.

"Облигации Panda неуклонно продвигают функцию юаня в качестве валюты финансирования", — говорится в отчете Народного банка Китая, опубликованном в октябре.

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Вместе с тем интернационализация юаня проходит не так хорошо, как звучит в заголовках китайских СМИ. По-прежнему более половины трансграничных транзакций с использованием юаня совершаются между материком и Гонконгом, а это достаточно локальная форма интернационализации.

"Произошел всплеск использования юаня для урегулирования торговли, но только в рамках конкретных двусторонних каналов таких стран, как Россия, Аргентина, Пакистан и Нигерия", — подчеркнул Марк Уильямс, главный экономист по Азии в Capital Economics.

Страны, геополитически ориентированные на США, "не проявляют готовности перейти на использование юаня. Это говорит о том, что глобальное использование юаня в торговле достигнет лишь низкого потолка".

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Напомним, на днях Фокус писал о том, что Китай и Япония подтвердили необходимость стратегических отношений.

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