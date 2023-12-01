Посчитать стаж для пенсии: что нужно подать в ПФУ для верного начисления выплат

Незачисление трудового стажа Пенсионным Фондом при назначении пенсий лишает украинцев шанса увеличить размер выплат. Это также одна из распространенных причин обращения в суд. Фокус выяснил, что нужно знать, чтобы добиться заслуженной выплаты без конфликтов.

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Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию по возрасту имеют украинцы по достижении 60-летия при наличии определенного страхового стажа. Этот показатель ежегодно растет и в 2028 году для выхода на пенсию по возрасту нужно будет иметь 35 лет стажа. Об этом пишет Фокус в новой статье "За пенсией — в суд: почему украинцы судятся с ПФУ и как избежать проблем с выплатой пенсий".

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Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года. Как правило, такие данные в системе отсутствуют. Тогда для назначения пенсии необходимо подать заявление и дополнительные документы, в частности:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.д.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 года (по желанию пенсионера);

документы, удостоверяющие особый статус лица (при наличии).

Заявление о назначении пенсии и документы можно подать через портал ПФУ

Заявление о назначении пенсии и документы можно подать в любой сервисный центр Главного управления ПФУ или в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Какие периоды засчитываются в стаж

В законодательстве различают понятия "трудовой" и "страховой" стаж. "Понятие "страховой стаж" введено в действие с 1 января 2004 года Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Основной новацией этого термина является то, что наличие стажа прямо связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. То есть с 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы — единый социальный взнос", — пояснила Фокусу Ольга Хомич, старший юрист АБ Ивана Хомича.

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Периоды, за которые уплачены такие взносы, отражаются в справке формы ОК-5, которую можно загрузить в приложении "Дія", Портале Пенсионного фонда Украины или получить непосредственно в любом сервисном центре ПФУ.

Трудовой стаж, приобретенный до 2004-го засчитывается в страховой, в соответствии с ранее действующим законодательством

В страховой стаж на условиях ранее действующего законодательства засчитывается весь трудовой стаж, который лицо приобрело до 1 января 2004 года. Так, в трудовой стаж засчитываются:

периоды работы в соответствии с записями в трудовой книжке;

для мужчин — срочная военная служба;

обучение в средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведениях на дневной форме;

период ухода за детьми до достижения ими 3-х лет, если в течение этого периода они не работали;

периоды получения пособия по безработице.

"То есть для определения права лица на назначение ему пенсии стаж, приобретенный до 2004 года, засчитывается на основании трудовой книжки, военного билета, диплома и свидетельства о рождении ребенка", — объясняет собеседница Фокуса.

Стаж, которого не хватает для выхода на пенсию по возрасту, можно докупить Фото: Getty Images

В 2024 году минимальный необходимый страховой стаж составляет 31 год. Впрочем, если человеку не удалось его приобрести, стаж можно докупить. "Сделать это можно по цене от 44% от минимальной заработной платы за каждый месяц. Взносы платить нужно в Пенсионный фонд. Итак, в 2023 году месяц стажа стоит 2 948 грн (44% от 6700), год — 35 376 грн, два года — 70 752 грн, три года — 106 128 грн", — отметил Фокусу управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников.

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Напомним, обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на выплаты. Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Также Фокус писал, что отдельные граждане могут выйти на пенсию досрочно . В частности, это касается 40-летних женщин с инвалидностью по зрению I группы, которые приобрели страховой стаж в 10 лет.