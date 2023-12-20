Москву оставили без денег: РФ не может доставить 5 миллионов баррелей нефти в Индию

Все пять танкеров, которые перевозят "черное золото" из России в Индию, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".

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Около пяти миллионов баррелей российской нефти сорта Sokol не могут доставить на нефтеперерабатывающие заводы в Индии. Поставка задерживается уже на четыре недели, все пять танкеров с сырьем примерно в миле от конечного пункта. Об этом пишет агентство Вloomberg.

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Отмечается, что на застрявших в море танкерах находится по 700 тысяч тонн баррелей сырой нефти. Ее перекачивали с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке России. Все плавсредства принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот". Еще один танкер, которые никак не может доплыть до Индии, не принадлежит российской компании.

Журналисты пишут, что точная причина остановки танкеров неизвестна. Возможно, что российскую нефть не могут доставить в Индию из-за санкций Соединенных Штатов Америки в отношении танкеров, перевозящих "черное золото" из РФ с нарушением ценового ограничения, установленного G7.

Пять танкеров с российской нефтью не могут доплыть до Индии Фото: Bloomberg

При этом Россия, несмотря на проблемы с доставкой нефти, продолжает погрузку сырья на танкеры.

"Еще один танкер, принадлежащий "Совкомфлоту", завершил погрузку груза 19 декабря и направляется к морской нефтяному терминалу в Вадинаре. Ожидается, что танкер туда прибудет 5 января", — сказано в сообщении.

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Торговый маршрут в сфере нефтяной индустрии, благодаря которому РФ могла поставлять нефть за границу, избегать европейских санкций и зарабатывать, торгуя энергоресурсом, столкнулся с серьезными трудностями из-за проблем с оплатой в иной валюте, кроме доллара.

Ситуация осложнилась, когда в июле Индия, которая вместо ЕС стала крупнейшим потребителем морской российской нефти, захотела проводить торговые операции со страной-агрессором в рупиях. Ожидается, что проблемы будут усугубляться с ужесточением контроля над торговлей.

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Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. Также Фокус рассказывал, что Болгария с 2024 года больше не будет экспортировать топливо, изготовленное из российской нефти.