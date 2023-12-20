Москву залишили без грошей: РФ не може доставити 5 мільйонів барелів нафти в Індію

Усі п'ять танкерів, які перевозять "чорне золото" з Росії до Індії, належать російській державній танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

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Близько п'яти мільйонів барелів російської нафти сорту Sokol не можуть доставити на нафтопереробні заводи в Індії. Поставка затримується вже на чотири тижні, усі п'ять танкерів із сировиною приблизно за милю від кінцевого пункту. Про це пише агентство Вloomberg.

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Зазначається, що на застряглих у морі танкерах перебуває по 700 тисяч тонн барелів сирої нафти. Її перекачували з родовищ біля східного узбережжя острова Сахалін на Далекому Сході Росії. Усі плавзасоби належать російській державній танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот". Ще один танкер, які ніяк не може доплисти до Індії, не належить російській компанії.

Журналісти пишуть, що точна причина зупинки танкерів невідома. Можливо, що російську нафту не можуть доставити в Індію через санкції Сполучених Штатів Америки щодо танкерів, які перевозять "чорне золото" з РФ із порушенням цінового обмеження, встановленого G7.

П'ять танкерів із російською нафтою не можуть доплисти до Індії Фото: Bloomberg

При цьому Росія, незважаючи на проблеми з доставкою нафти, продовжує навантаження сировини на танкери.

"Ще один танкер, що належить "Совкомфлоту", завершив навантаження вантажу 19 грудня і прямує до морського нафтового терміналу у Вадінарі. Очікується, що танкер туди прибуде 5 січня", — сказано в повідомленні.

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Торговий маршрут у сфері нафтової індустрії, завдяки якому РФ могла постачати нафту за кордон, уникати європейських санкцій і заробляти, торгуючи енергоресурсом, зіткнувся з серйозними труднощами через проблеми з оплатою в іншій валюті, крім долара.

Ситуація ускладнилася, коли в липні Індія, яка замість ЄС стала найбільшим споживачем морської російської нафти, захотіла проводити торговельні операції з країною-агресором у рупіях. Очікується, що проблеми посилюватимуться з посиленням контролю над торгівлею.

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Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 і Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти. Також Фокус розповідав, що Болгарія з 2024 року більше не буде експортувати паливо, виготовлене з російської нафти.