Кремль теряет влияние в Европе: какой стране удалось избавиться от "энергетической иглы" РФ

По словам премьер-министра Чехии, еще прошлой весной страна оказалась под угрозой энергетического коллапса, поскольку сильно зависела от России.

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Многие европейские страны и в целом Европейский союз постепенно отменяют поставки газа из России. Так, например, Чехия по состоянию на конец 2023 года больше не зависит от импорта газа из РФ. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.

Он отметил, что еще в начале 2022 года Чехия могла столкнуться с дефицитом газа, а энергетическая безопасность страны оказалась под угрозой, поскольку зависела от России. Но власти Чехии предприняли несколько важных шагов. В частности, они арендовали часть СПГ-терминала в Нидерландах.

"И нам удалось полностью избавиться от зависимости от российского газа", — подчеркнул глава чешского правительства.

Он отметил, что важным для страны событием стало открытие LNG-терминала в Нидерландах.

"Терминал способен покрыть значительную часть нашего потребления", — сказано в сообщении Фиалы.

Российский газ в Украине

Украина с 2015 года полагается на собственную добычу газа или покупает "голубое топливо" на европейском рынке. Впрочем, российский газ на украинской территории все же присутствует в рамках транзита в Европу. Так, украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" заключили пятилетний транзитный контракт в конце 2019 года. По информации "Украинской энергетики", в 2023 году Россия прокачает через Украину примерно 15 миллиардов кубометров газа в Европейский Союз.

Тем временем глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев в интервью "Радио Свобода" в конце октября 2023 года заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС, когда закончится действующий контракт. Срок его действия истекает через год — 30 декабря 2024 года.

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Дружба с агрессором: кто из стран ЕС активно покупает российский газ

К слову, 19 декабря стало известно, что Болгария с 2024 года перестанет экспортировать топливо, изготовленное из российской нефти. Планируется, что импорт российской нефти будет прекращен в два этапа. С 1 января будут приостановлены экспортные квоты, а с 1 марта импорт и переработка российской нефти будут приостановлены навсегда.

В то же время в Евросоюзе хотят насовсем избавиться от российских энергоресурсов. Так, в планах стран ЕС — сократить импорт российского газа до 40–45 миллиардов кубометров уже в 2023 году.

Ранее Фокус писал, что средняя стоимость "голубого топлива" в Украине за последний год, по данным Минэкономики, снизилась почти вдвое.