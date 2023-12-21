Кремль втрачає вплив у Європі: якій країні вдалося позбутися "енергетичної голки" РФ

За словами прем'єр-міністра Чехії, ще минулої весни країна опинилася під загрозою енергетичного колапсу, оскільки сильно залежала від Росії.

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Багато європейських країн і загалом Європейський союз поступово скасовують постачання газу з Росії. Так, наприклад, Чехія станом на кінець 2023 року більше не залежить від імпорту газу з РФ. Про це у своєму Twitter повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала.

Він зазначив, що ще на початку 2022 року Чехія могла зіткнутися з дефіцитом газу, а енергетична безпека країни опинилася під загрозою, оскільки залежала від Росії. Але влада Чехії зробила кілька важливих кроків. Зокрема, вона орендувала частину СПГ-терміналу в Нідерландах.

"І нам вдалося повністю позбутися залежності від російського газу", — підкреслив глава чеського уряду.

Він зазначив, що важливою для країни подією стало відкриття LNG-терміналу в Нідерландах.

"Термінал здатний покрити значну частину нашого споживання", — йдеться в повідомленні Фіали.

Російський газ в Україні

Україна з 2015 року покладається на власний видобуток газу або купує "блакитне паливо" на європейському ринку. Утім, російський газ на українській території все ж таки присутній у межах транзиту в Європу. Так, український "Нафтогаз" і російський "Газпром" уклали п'ятирічний транзитний контракт наприкінці 2019 року. За інформацією "Української енергетики", у 2023 році Росія прокачає через Україну приблизно 15 мільярдів кубометрів газу в Європейський Союз.

Тим часом голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю "Радіо Свобода" наприкінці жовтня 2023 року заявив, що Україна не буде продовжувати контракт на транзит російського газу в ЄС, коли закінчиться чинний контракт. Термін його дії закінчується через рік — 30 грудня 2024 року.

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До речі, 19 грудня стало відомо, що Болгарія з 2024 року перестане експортувати паливо, виготовлене з російської нафти. Планується, що імпорт російської нафти буде припинено у два етапи. З 1 січня будуть припинені експортні квоти, а з 1 березня імпорт і переробку російської нафти буде припинено назавжди.

Водночас у Євросоюзі хочуть назовсім позбутися російських енергоресурсів. Так, у планах країн ЄС — скоротити імпорт російського газу до 40–45 мільярдів кубометрів уже 2023 року.

Раніше Фокус писав, що середня вартість "блакитного палива" в Україні за останній рік, за даними Мінекономіки, знизилася майже вдвічі.