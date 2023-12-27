Денег не будет: РФ блокируют попытки продать нефть в Индию

Нефтеперерабатывающий завод в Индии Indian Oil Corp с начала декабря ждет шесть танкеров с российской нефтью Sokol, однако поставки пока так и не состоялись.

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Оператору российского проекта "Сахалин-1" не удалось договориться с банком в ОАЭ и открыть счет для платежей в дирхамах. По этой причине Россия не может доставить свои нефть в Индию, а крупнейший нефтепереработчик страны Indian Oil Corp (IOC ) уже начал пользоваться своими запасами и нарастил покупку "черного золота" на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что индийские государственные нефтепереработчики все торговые операции с РФ ведут в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов после того. На этом настояло правительство, которое не хочет, чтобы торговля происходила в китайских юанях, как предлагала Москва. При этом частным нефтепереработчикам пользоваться китайской валютой можно.

По данным издания, недавно оператор ООО "Сахалин-1" не смог открыть счет в банке в ОАЭ для приема платежей в дирхамах. По этой причине IOC до сих пор не получил шесть грузов российской нефти марки Sokol, поставки которой ожидались еще в начале декабря. Нефть, в частности, перевозил танкер NS Century, который оказался под санкциями США в ноябре 2023 года.

Все танкеры с российской нефтью сейчас плавают вокруг Индии и Шри-Ланки, тогда как NS Century плывет в Сингапур.

"Поставщик намерен поставлять сырую нефть. Надеюсь, в скором времени будет найдено решение", – рассказал журналистам один из источников.

Министерство нефти Индии сообщило парламентской комиссии, что у государственных нефтяных компаний возникают проблемы с оплатой российской нефти, поскольку не все индийские банки могут обрабатывать платежи в долларах США. При этом в 2022 году Индия создала механизм оплаты в рупиях за импорт, включая сырую нефть.

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Напомним, что с 5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Также ранее стало известно, что Россия впервые направила в Китай танкеры через Арктику.