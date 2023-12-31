В прошлом году, в конце первого года войны с Россией, украинцы слышали неутешительные прогнозы относительно экономических показателей на 2023 год. Но страна прожила этот год без масштабных катастроф, а прогнозный рост ВВП по итогам 2023-го превысит 5%. Кому Украина обязана макрофинансовой стабильности, почему снижается инфляция и можно ли уже сегодня строить позитивные прогнозы для экономики в 2024 году?

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Экономика Украины, несмотря на продолжение борьбы с российской агрессией, в течение 2023 года демонстрирует рост. А в правительстве говорят о положительных сигналах. В третьем квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП страны вырос на 9,3%. Это больше, чем ожидалось, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль."Положительно влияют на экономику государственные программы поддержки бизнеса, восстановление инфраструктуры, стабильная работа юго-западного экспортного логистического коридора и другие факторы. Нам также удалось взять под контроль инфляционные процессы. По сравнению с ноябрем прошлого года, потребительская инфляция составила 5,1%", — говорит Денис Шмыгаль. Какого роста ВВП ожидать по итогам 2023 года, что влияет на экономические процессы и каким будет 2024 год, исследовал Фокус.

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В НБУ считают, что по итогам 2023 года ВВП вырастет на 5%. Там объясняют ускорение роста адаптивностью украинского бизнеса и населения к условиям военного времени. "Даже в сложных военных условиях предприятия быстро и эффективно налаживают производство и логистику. Стоит отметить также вклад аграриев. В этом году погодные условия способствовали высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной. И хотя остановка работы "зернового коридора" будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет его поддерживать. Высокие бюджетные расходы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры тоже способствуют оживлению экономики", — отмечают в Нацбанке.

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Некоторые прогнозы — еще более оптимистичные. По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, экономическое восстановление было стремительным в течение года, а в ICU ожидают роста ВВП на 5,8% в 2023 году, то есть объемы производства в экономике достигнут 75% от довоенного уровня. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин тоже считает, что ВВП в 2023 году вырастет на 5,8%.

Хороший урожай существенно повлиял на экономику, хотя логистические проблемы продолжают негативно влиять на экспорт Фото: УНИАН

"Увеличение экономической активности было преимущественно обусловлено спросом домохозяйств, ведь падение реальных доходов в частном секторе было компенсировано стремительным и устойчивым ростом выплат военнослужащим. Восстановлению экономики также способствовало значительное улучшение внутренней логистики и улучшение в течение года настроений бизнеса и домохозяйств. Сельское хозяйство сделало существенный вклад в нынешний ВВП благодаря благоприятным погодным условиям. Урожай зерновых и масличных значительно превысил ожидания, существовавшие в начале года, и вырос на 15% по сравнению с показателем прошлого года", — рассказал Виталий Ваврищук Фокусу.

Высокие бюджетные расходы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры способствуют оживлению экономики

Между тем, по словам Александра Печерицына, директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка, банк недавно улучшил прогноз роста ВВП за год до 5,7%.

"Адаптация к текущим безопасностным и блэкаут-рискам создала дополнительный фактор усиления оптимизма у потребителей и у бизнеса через потребление и инвестиции, что поддержало рост экономики прежде всего в первом полугодии. Позже во втором полугодии экономический рост поддержали положительные результаты по урожаю и урожайности. Кроме этого, возможность перенастроить внешнеторговые потоки через вновь созданный морской коридор позволит уменьшить негативный разрыв между экспортом и импортом", — рассказывает Александр Печерицын.

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В Госстате сообщили, что в годовом измерении по итогам ноября-2023 инфляция снизилась до 5,1% с 5,3%. Эксперты говорят — дезинфляционный тренд в 2023 году превысил все ожидания.

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"Среди ключевых причин, которые влияли на замедление инфляции в этом году — прекращение печати гривны для финансирования государственных расходов; хорошие урожаи, повлиявшие на цены на продукты; мораторий на повышение ряда коммунальных тарифов", — говорит экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

В 2023 году ослабились инфляционные процессы Фото: informator.media

По мнению Виталия Ваврищука, резкому замедлению инфляции в течение 2023 года способствовали несколько весомых факторов:

высокий урожай благодаря благоприятным погодным условиям. Цены на овощи в октябре были в среднем на 20% ниже, чем год назад, фрукты были дешевле на 8%;

благодаря благоприятным погодным условиям. Цены на овощи в октябре были в среднем на 20% ниже, чем год назад, фрукты были дешевле на 8%; наличие транспортных препятствий делает экспорт товаров дорогим, что снижает цены на зерновые и масличные на внутреннем рынке;

на внутреннем рынке; стабильность обменного курса , снизившая маржу, которую импортеры закладывают в цену для компенсации валютного риска;

, снизившая маржу, которую импортеры закладывают в цену для компенсации валютного риска; все еще относительно слабый внутренний спрос, вопреки его заметному восстановлению с начала года.

Устойчивые тарифы, низкие цены на зерновые, слабый внутренний спрос и другие факторы повлияли на темпы роста цен в 2023 году

Поэтому, фактически, существенное снижение инфляции в 2023-м стало сюрпризом для многих аналитиков и экономистов. Александр Печерицын говорит, что значительным образом резкое замедление 12-месячной инфляции произошло за счет статистического эффекта высокой базы сравнения и первые месяцы войны прошлого года. Но это не единственная причина. "Есть еще замораживание большинства коммунальных тарифов, стабильность курса гривны, увеличение предложения товаров после восстановления производства, сдерживание роста потребления из-за невозврата граждан и т.д.", — комментирует Печерицын.

Что будет с государственным валютным долгом Украины в 2024 году

Одним из главных достижений года было масштабное привлечение международной финансовой поддержки, что позволило покрывать многие расходы государственного бюджета. Однако получала Украина не только гранты, но и кредиты, которые придется возвращать. Поэтому, вероятно, вскоре будет озвучен вопрос реструктуризации части государственного долга. К тому же, сейчас под вопросом, сколько получит Украина в течение 2024 года, пока в Минфине ожидают не менее 37 млрд долларов. Однако гарантий на всю эту сумму сейчас нет — ни в США, ни в ЕС по состоянию на 31 декабря 2023 года еще не утвердили, сколько предоставят Украине средств в 2024 году.

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"К сожалению, мы полностью зависим от внешнего финансирования. Реализовался риск ритмичности помощи. Есть сценарии, в которых объем внешних кредитов и помощи будет меньше. В таких условиях долговая нагрузка становится чрезмерной. По моему мнению, реструктуризация долга является обязательной частью финансовой и экономической стабильности. Поэтому в базовом сценарии склоняюсь к реструктуризации, как минимум, по евробондам с погашением в конце 2024 года, и хотел бы видеть достижение договоренностей по реструктуризации и других обязательств. Впрочем, если объем внешней помощи будет достаточным, то прохождение выплат может быть условно комфортным. Однако лучше сделать запас прочности и реструктуризировать долг, потому что 2025 год обещает быть тяжелым", — пояснил в разговоре с Фокусом Андрей Шевчишин.

Риск остановки получения международной финансовой помощи ставит остро вопрос реструктуризации части государственного долга Фото: unsplash.com

По мнению Максима Самойлюка, Украине обязательно нужно будет проводить реструктуризацию частного долга в 2024 году — реструктуризация даже заложена в программу МВФ. "До конца следующего лета мы должны реструктуризировать внешний коммерческий долг. Реструктуризация логична в условиях, когда мы зависимы от поступления внешней финансовой помощи — иначе полученные нами средства будут идти на погашение процентов частным кредиторам. О реструктуризации внутреннего долга речь не идет", — отметил эксперт.

Для стабильности в 2024 году Украине нужна реструктуризация части долга, получение миллиардов от партнеров и хотя бы части замороженных активов РФ

А по словам Виталия Ваврищука, Украина и в дальнейшем будет полагаться на значительные заимствования для покрытия дефицита государственного бюджета. "Если Украина не начнет получать значительные репарации от России, долг продолжит стремительно расти. Однако благодаря быстрому росту номинального ВВП, соотношение государственного долга к ВВП вряд ли превысит 100%. Этот показатель составит 80% в конце 2023 года и вырастет до 90% в следующем году из-за девальвации гривны", — говорит эксперт.

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Он уверен: одно из ключевых событий следующего года — запланированная реструктуризация украинских суверенных еврооблигаций. "Можно уверенно утверждать, что она будет включать определенное списание основной суммы долга, (временное) снижение купона и значительное удлинение сроков. Еврооблигации будут составлять около 12% общего государственного долга в конце 2024 года, и даже значительные списания не изменят коренным образом показатели долговой нагрузки. Поэтому мы ожидаем, что правительство предложит дружественные для инвесторов условия, чтобы иметь возможность выйти на рынок частного капитала после снижения рисков безопасности", — говорит Ваврищук.

Еще один тяжелый год: главные ожидания от 2024 года

Сейчас все прогнозы основываются на продолжении экономического роста в Украине в 2024 году. По словам главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, речь идет о росте ВВП на 4% в 2024 году. "Прогнозы являются достаточными условными, а замедление развития объясняется и проблемами с логистикой, и неопределенной ситуацией на фронте, и определенными другими факторами. С другой стороны, есть украинские отрасли, которые будут развиваться и поддерживаться государством. Прежде всего, это оборонно-промышленный комплекс", — рассказал Данил Гетманцев недавно в интервью Фокусу.

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Пока прогнозы не слишком отличаются — в целом, эксперты закладывают рост ВВП в пределах 3-6%. Александр Печерицын говорит, что в Райффайзен Банке прогнозируют в 2024 году рост ВВП на уровне 5,7%. Недавно ЦЭС опубликовал прогноз по ВВП от неправительственных экспертов, и там говорится о 4% по итогам 2024 года. Между тем, в ICU рассчитывают на рост ВВП на 5%. "Среди прогнозистов существует широкий консенсус, что экономическое восстановление будет продолжаться в следующем году, но темпы сократятся по сравнению с текущим. Мы разделяем такое мнение и ожидаем, что ВВП вырастет на 5% в 2024 году. Баланс рисков и возможностей роста сегодня очень хрупкий, однако мы ожидаем, что возможности перевесят", — отметил Виталий Ваврищук.

Важным фактором для роста экономики будет оставаться ситуация с портами и перевозкой товаров из Украины морем Фото: Getty Images

"Росту будет способствовать восстановление экспорта, расширение кредитования экономики, бюджетные программы и военные заказы. Ожидаем также рост потребления. По мере роста защищенности неба, активности морского торгового коридора, ожидаем улучшения экономических показателей. Однако из-за рисков, которые закладываются по ритмичности и объемам внешней помощи, ожидаю 3% роста ВВП", — говорит Андрей Шевчишин.

Бюджетные выплаты, инвестиции в восстановление, внешняя торговля и кредитование бизнеса будут важными факторами для роста ВВП в 2024 году

Александр Печерицын считает, что на 2024 год среди основных факторов влияния, кроме ситуации с безопасностью, также будут перспективы сохранения устойчивости внешнего финансирования, возможность регуляторов контролировать стабильность макроэкономической среды, отсутствие препятствий для внешней торговли, способность начать фазу восстановления даже в условиях продолжения боевых действий, а также создание условий для привлечения инвестиций.

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А вот ценам в 2024 году прогнозируют большие темпы роста. То есть, инфляционные процессы будут ускоряться. Александр Печерицын прогнозирует инфляцию 9%, а в консенсус-прогнозе экспертов, опубликованном ЦЭС, говорится об изменении ИПЦ на уровне 10% в 2024 году.

Оживление потребительского спроса должно положительно повлиять на экономический рост, одновременно он же будет стимулировать и рост индекса потребительских цен в 2024 году Фото: tripadvisor

"Инфляция в дальнейшем будет оставаться в диапазоне 6-7%, по крайней мере, до лета. В дальнейшем она может ускориться из-за нормализации урожая и умеренной девальвации гривны, которой, по нашему мнению, не избежать в следующем году. Поэтому мы прогнозируем, что инфляция составит 10,1% в конце 2024 года, и при этом инфляционные ожидания будут оставаться заякоренными, а риски дальнейшего ее ускорения незначительными", — отметил Виталий Ваврищук.

Пессимистичный прогноз изменения цен в Украине предоставил Андрей Шевчишин, который считает, что инфляция может достичь 14% в 2024 году. По его словам, фактором влияния будет модель финансирования дефицита бюджета в случае снижения объемов внешней помощи. "Очевидно, что в случае применения эмиссионной модели избежать роста цен не удастся. Кроме того, увеличение экспорта, в том числе, агропродукции, будет снижать внутренний профицит и увеличивать давление на цены. Также учитываем рост регулируемых государственных тарифов для населения и бизнеса. Да еще и девальвационное давление", — резюмировал эксперт.

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