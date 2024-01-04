Покупать все или ограничивать себя: какой выбор приходится делать украинцам во время войны

Обстрелы, горячие точки на карте линии фронта, смерти и материальные потери — это реальность многих украинцев в течение последних почти двух лет после вторжения РФ. Однако в тылу многие продолжают пытаться создавать для себя и семьи иллюзию нормальности — с помощью спорта, походов в рестораны, поездок на отдых. Должны ли украинцы постоянно выбирать одну из двух сторон этой военной реальности?

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Новогодние праздники обнажили парадоксы современной украинской жизни, когда контраст между двумя разными реальностями поражает. С одной стороны — украшенные к рождественско-новогодним праздникам улицы и магазины, праздничные прайсы отелей и ресторанов, большое количество людей в ТЦ в поисках подарков. С другой — второй год полномасштабной войны, огромные разрушения по всей стране, ежедневные обстрелы, тысячи погибших и раненых на фронте.

Насколько уместно сейчас жить полноценной жизнью и ни в чем себя не ограничивать? Ответ на этот очень непростой вопрос не является однозначным. Недавнее исследование показало: в то время, как шестеро из десяти украинцев считают, что во время войны мы должны себя существенно ограничивать, более трети граждан уверены, что даже сейчас нужно пытаться жить полноценной жизнью. Какие аргументы приводят обе стороны и как принятие того или иного решения отражается на украинской экономике?

"За" и "против": можно ли развлекаться в тылу, когда вокруг столько горя

Конечно, полноценной жизни сейчас в стране, которая борется с агрессией, не имеет никто, ведь основой полноценной жизни является безопасность. Ее у украинцев забрала Россия, которая продолжает атаковать города и села, постоянно стимулируя свою военную машину с целью уничтожения страны и населения. Однако даже в таких тяжелых условиях жители Украины могут выбирать, как именно выстраивать свою жизнь и каким образом реагировать на риски.

Даже в тяжелых условиях полномасштабной войны украинцы могут выбирать, как именно выстраивать свою жизнь и каким образом реагировать на риски безопасности

56-летняя Александра говорит, что с 24 февраля 2022 года ее не покидает впечатление, что ей в голову забили огромный гвоздь. Этот "гвоздь" не дает ей возможности не то, что развлекаться, — даже спокойно дышать. И спала она хотя бы два часа подряд уже очень давно — еще до войны. "Я физически не могу смотреть на радующихся, громко смеющихся людей, — признается Александра. — Из-за этого я почти прекратила общение со знакомыми. Многие считают, что я себя "похоронила заживо", но мне это кажется более естественным, чем праздновать какие-то праздники, ходить по ресторанам и приглашать гостей".

У Марии на передовой муж и старший сын, поэтому ее мнение однозначно: "лишние деньги", которые человек готов потратить на развлечения, нужно донатить на ВСУ. "Уже почти два года мы не отмечаем праздники — нет ни настроения, ни денег", — говорит собеседница Фокуса. Интересно, что Елена, у которой тоже муж на фронте, раз в два-три месяца обязательно едет путешествовать за границу на пару недель и признается: муж-военный сам говорит ей, чтобы она продолжала жить и обязательно имела возможность находиться под мирным небом, восстанавливая свои нервные клетки.

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Киевлянка Тамара считает, что нужно стараться жить полноценной жизнью, несмотря на все обстоятельства. "Ограничивать себя не надо, оно все как-то само ограничивается. Вот я, например, даже не хочу никуда ходить — ни в гости, ни на праздники, ни в театр. Однако, если такое желание иногда возникает, то я себе не отказываю".

27-летняя Оксана за 22 месяца войны успела встретить будущего мужа, выйти замуж и под звуки воздушной тревоги родить дочь. "Живу ли я полноценной жизнью? Да, живу. Мы и свадьбу в ресторане отмечали, и в Карпаты ездили, и на праздники с друзьями вместе собираемся. Мне никто не вернет ни мои 25, ни мои 26, и я собираюсь жить свою жизнь даже при таких условиях так, как мне позволяют возможности", — говорит Оксана.

Пока одни радуются, другие пытаются им это запретить Фото: Freepik

Кстати, возможности — это крайне важный вопрос. Ведь если одни спорят, нужно или не нужно тратить деньги на развлечения, другие говорят, что для них вопрос так вообще не стоит. Цены постоянно растут, денег часто не хватает даже на необходимое, поэтому приходится себя во всем ограничивать не по моральным, а по чисто материальным причинам.

Исследование: 60% за ограничения, 36% — за полноценную жизнь

Недавнее исследование Рейтинга попыталось выяснить мнение общества по этому вопросу в целом. Респондентов спросили, какое выражение им ближе — "во время войны нужно существенно себя ограничивать в развлечениях и покупках" или "нужно пытаться жить полноценной жизнью". Сторонников ограничений (60%) оказалось почти вдвое больше, чем тех, кто хотел бы жить как всегда (36%). Интересно, что эта пропорция почти не изменилась с июня 2022-го, когда ответы распределились в соотношении 59% на 36%.

Ответ на вопрос разделил респондентов по возрасту и доходам: вполне ожидаемо младшие и обеспеченные значительно больше хотят жить полноценной жизнью, чем старшие и более бедные. В зависимости от региона, возраста, типа поселения и дохода более склонными к ограничениям оказались жители западной Украины (65%), граждане в возрасте 51+ (65%), жители сел (62%) и малообеспеченные (69%). Зато значительно меньше желающих себя ограничивать оказалось среди жителей Киева (53%), молодых людей 18-35 лет (50%), жителей городов (59%) и обеспеченных (51%).

Более подвержены ограничениям люди старшего возраста, жители сел и малообеспеченные Фото: коллаж Фокус

Но означают ли такие результаты, что малообеспеченные или, например, граждане в возрасте 51+ настроены более патриотично? Эксперты считают, что нет.

Во-первых, некоторые говорили неправду, потому что не все же могут и хотят признаться, что не готовы ничем поступиться даже во время войны. Во-вторых, как уже было отмечено выше, у тех же малообеспеченных просто нет денег на развлечения, и патриотизм здесь вообще ни при чем.

Без ограничений: украинцы стараются не снижать уровень потребления

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова считает, что если мы оглянемся вокруг, вряд ли увидим последствия жестокой экономии. "Почти все знакомые стремятся жить полноценной жизнью и даже больше — отрываться на полную. Те, кого я не знаю, но вижу, очевидно, того же мнения: в магазинах и ТЦ толпы, ведущие корпоративов заняты под завязку, в ресторанах и кафе людей много. В первую очередь такое поведение сейчас объясняется праздниками, ведь для нас традиционно много тратить в рождественско-новогодние дни. В январе в магазинах и ресторанах будет значительно просторнее, но не сейчас. Конечно, те люди, у кого близкие на фронте, или же те, у кого в семье трагедии и потери, ведут себя иначе. Но многие из "сторонников ограничений" просто не говорят правду".

Если бы тех, кто себя ограничивает, было бы действительно 60%, бизнес стал бы еще больше поляризоваться. Например, в ресторанной сфере процветали бы только дорогие заведения и дешевые стрит-фуды

Экономные по ресторанам не ходят, продолжает эксперт. По ее словам, если бы тех, кто ограничивает себя во всем, было бы действительно 60%, бизнес стал бы еще больше поляризоваться. То есть процветали бы только дорогие заведения, аудитория которых на себе не экономит, и дешевые стрит-фуды. "Сейчас такая поляризация есть, но не в крупных городах, где есть средний класс. Поэтому в Киеве много среднеценовых кафе и ресторанчиков", — отметила в комментарии Фокусу Ольга Насонова.

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что ответы респондентов исследования больше соответствуют не реальности, а стереотипам поведения и старым ментальным кодам, которые заложены во многих еще со времен СССР. "Если человек считает, что сейчас в экономике можно применять методы, которые работали в период Второй мировой войны — во всем себя ограничивать, вводить карточки и т.д. — можно сказать, что ментально он все еще находится в том периоде", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

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Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также считает, что результаты этого исследования не отражают фактического положения вещей. В целом проблема сегодняшнего украинского общества заключается в том, что на словах каждый за всеобщую мобилизацию и сокращение потребления, но лишь до тех пор, пока дело не коснулось лично его. "У нас на сегодня отрицательное торговое сальдо, которое, кстати, покрывается из макрофинансовой помощи, находится на уровне 22 млрд долларов. То есть мы купили на внешних рынках товаров на 22 млрд долларов больше, чем продали. Причем по структуре это преимущественно товары длительного пользования — бытовая техника, гаджеты, автомобили, — отметил Олег Пендзин в комментарии Фокусу. — Это точно не имеет отношения ни к какой экономии и ограничениям, а говорит о том, что люди, насколько это возможно, стараются не снижать уровень потребления".

Кстати, выводы о "60% за ограничение" противоречат и реальным цифрам по потреблению. Например, одна из известных сетей супермаркетов в течение 2023 года увеличила сеть с 305 до 316 магазинов, а ожидаемая выручка сети за 2023 год — около 80 млрд грн, что выше полученного дохода от реализации в 2022 году более чем на 10%. Это также указывает на то, что украинцы не ограничивают себя как минимум в покупке продуктов. Для экономики это плюс, ведь именно налоги являются главным источником для финансирования армии и расходов госбюджета на нужды военных. Выходит, что чем больше украинцы будут экономить, тем труднее будет с расчетами по обязательствам перед военными.

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В любой стране основой функционирования бизнеса является внутренний рынок, говорит Олег Пендзин. Говоря простыми словами, бизнес работает для того, чтобы продать товары и услуги прежде всего внутреннему потребителю. "Но последние два года украинский внутренний рынок существует за счет макрофинансовой помощи: получили деньги, раздали людям в виде зарплат, пенсий, выплат и создали внутренний спрос. Восстановление экономики по итогам 2023-го на 5% произошло сугубо благодаря внутреннему рынку. И было бы очень хорошо, если бы доходы, создающие этот потребительский рынок внутри страны, формировались за счет результатов работы украинской экономики".

Однако, к сожалению, подытожил эксперт, сейчас наша экономика сидит на игле внешней помощи, и если вытащить эту иглу, мы увидим очень негативный результат. Первые признаки этого видны уже сейчас — заявления властей о том, что пенсии, возможно, не будут индексироваться, а зарплаты будут выплачивать с задержкой, если Украина вовремя не получит транши финансовой поддержки от партнеров.