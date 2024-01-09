Без электроэнергии и газа: в Украине отменили мораторий на отключение от услуг за долги

Кабмин в конце прошлого года отменил введенный в 2022 году мораторий на отключение украинцев от жилищно-коммунальных услуг за долги. Опрошенные Фокусом эксперты оценили решение правительства и его последствия для граждан и поставщиков услуг.

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В правительстве решили отменить мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее постановление Кабмин принял 29 декабря прошлого года. Запрет на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать на территориях, где продолжаются боевые действия.

Решение о запрете начисления взыскания штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги правительство приняло в марте 2022-го, почти сразу после вторжения РФ. Также постановлением Кабмина было запрещено прекращать предоставлять коммунальные услуги в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Как отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, постановление было принято, чтобы "защитить людей в период военного положения и касается всех коммунальных услуг без исключения". Фокус решил узнать, почему правительство приняло такое решение несмотря на то, что война продолжается, и какие последствия это будет иметь.

Оживление экономики и борьба с неплатежами: почему правительство решило отменить мораторий

По мнению эксперта по вопросам ЖКУ Олега Попенко, решение Кабмина — это "попытка экономического оживления экономики за счет платежей". "Поднятие тарифов в свое время использовали Яценюк, Гройсман. Они считают, что это может повлиять на улучшение экономики Украины. Ведь увеличится объем денег в системе, учитывая огромные долги за коммуналку, неплатежи населения. Главным инструментом оживления экономики, как считают специалисты из Кабмина, является увеличение уплаты налогов . Все средства, которые придут в коммунальные предприятия, энергетические компании, — увеличат поступление налогов в бюджет", — пояснил он Фокусу.

Решение правительства будет способствовать улучшению платежной дисциплины украинцами, говорят эксперты Фото: Из открытых источников

Андриан Прокип, эксперт по энергетике Украинского института будущего, обращает внимание на "высокий уровень неплатежей на территориях, где не ведутся боевые действия". В частности, по его словам, в Киеве долги жителей за свет достигают 1 млрд гривен.

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"Часть потребителей расценили запрет отключения как возможность не платить. Эти долги на рынке электрической энергии, которые касаются и цепочки субсидирования тарифа для населения, нарастали достаточно быстро после последнего повышения тарифа", — сказал он Фокусу.

Таким образом, компании недополучают средства, поэтому правительство пошло на отмену моратория, добавил Прокип.

Долги или улучшение дисциплины: какие последствия будет иметь решение Кабмина

Решение правительства частично будет способствовать улучшению дисциплины потребителей и ситуации на энергетическом рынке, считает Андриан Прокип. "За потребленные услуги нужно платить. Никто же не отменил плату за хлеб, молоко, масло. Те, кто не могут позволить уплату, учитывая низкие доходы, должны обращаться за субсидиями — проблем в этом нет. Но, как показывает опыт, не платят и те, кто может это делать", — поделился мыслями эксперт.

Долги за оплату коммунальных услуг накапливают и небедные украинцы, говорят специалисты Фото: УНИАН

Он уверен, что отмена моратория "не будет иметь критических негативных последствий" для населения. С таким мнением не согласен Олег Попенко.

"Ситуация для обычных граждан ухудшится, — убежден Попенко. — Ведь граждане, кроме того, что имеют огромные долги, будут вынуждены искать деньги, чтобы платить все эти незаконные платежки, которые они получали последние несколько лет. У них фактически вырастет долг. У людей не увеличится средств на то, чтобы оплатить коммуналку, потому что платить им нечем".

За последние два года в газовом секторе долги выросли на 80 млрд грн, в целом они составляют 200 млрд грн

Между тем, эксперты отмечают существование проблемы многомиллиардных долгов в энергетическом секторе. Так, по данным Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, самые большие долги сегодня в газовом секторе, где совокупные долги составляют более 200 млрд грн, в том числе 80 млрд грн накоплены за последние два года. А на рынке электроэнергии, как сообщил Омельченко, НАЭК "Укрэнерго" имеет задолженность перед ГарПоком около 32 млрд грн., компания "Энергоатом" имеет задолженность по ПСО 17 млрд грн, а общая задолженность на рынке электрической энергии уже превысила 60 млрд грн.

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"Чем больше долгов, тем меньше поступления в бюджет. Чем больше долгов, тем меньше капитальных инвестиций, а износ нашей энергосистемы на очень высоком уровне. Если брать тепловую генерацию, то она вообще должна была бы закрыться 10 лет назад. Она отжила все свои сроки, но должна работать, потому что без нее мы не сбалансируем систему. Долги — это отсутствие капитальных инвестиций в необходимых для надежной работы ОЭС объемах", — говорит эксперт.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заверил, что как минимум до окончания отопительного сезона за свет потребители будут платить по текущим расценкам, то есть 2,64 гривны за киловатт-час. Тарифы так же не будут зависеть от объема потребления.

Также Фокус писал, что украинские домохозяйства, которые пользовались субсидией с сентября 2023 года, в том числе и те, у кого размер помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг был в размере ноль гривен, продолжат получать субсидии в 2024 году . Жилищная субсидия будет предоставляться таким домохозяйствам до апреля.