Картошка на вес золота: что происходит с ценами на популярный овощ

По сравнению с 2023 годом картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в четыре раза дороже.

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На украинском рынке продолжается подорожание картофеля. Так, по данным аналитиков портала EastFruit, 24 января за килограмм товара просят от 18 до 25 гривен (0,48-0,67 долларов/кг). Это, в среднем, на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Если сравнивать с прошлым годом, то картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в четыре раза дороже. Большинство крупных игроков рынка прогнозируют, что рост цен не остановится, поскольку на это влияет поступающая информация о возможной нехватке предложения качественной картошки до завершения текущего сезона.

Как отмечается в публикации, предложение со стороны фермеров во время уборки было ограничено из-за относительно низкого урожая во многих регионах. Также были проблемы с качеством. Из-за подорожания картофеля повысился спрос на импорт – сейчас, кроме украинской продукции, на внутреннем рынке продается также польский картофель.

При этом в Польше картофель продают на 20% дешевле, нежели в Украине, хотя товар уже тоже начинает дорожать на фоне повышенной активности украинских импортеров цены начали повышаться и на польском рынке.

"Сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и является основной причиной роста цен", — говорится в публикации.

Цены на продукты в 2024 году: каких изменений ждать

По словам первого замглавы министра агрополитики Тараса Высоцкого, в Украине чуть ранее наметилась тенденция к удешевлению овощей борщового. Причина: украинские фермеры теперь выращивают продукцию в центральных и западных областях страны.

"Эта тенденция продолжится, и какого-то критического роста цены по этому направлению не будет в следующем году", — подчеркнул первый заместитель главы министра аграрной политики и продовольствия Украины", — рассказал он в эфире телемарафона 27 декабря.

При этом, как отметил замминистра, в 2024 году в Украине возможны незначительные колебания цен на продукты, но отечественная продукция будет доступной для всех потребителей.

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"Есть стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом – буквально 5% колебаний – по мясу и молочной продукции. Это мы говорим за украинскую продукцию. Мы разделяем, поскольку импорт дорогой из-за логистики. Но у нас с производством кормов не должно быть проблем, поэтому в принципе по основным блокам отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Вполне возможно, что будут традиционные, но незначительные сезонные колебания. Но не более того", – отметил он.

Ранее Фокус рассказывал, как изменились цены на продукты в 2023 году.