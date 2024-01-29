НБУ откажется еще от некоторых валютных ограничений: что изменится

По словам главы Нацбанка Андрей Пышного, базовая цель валютных ограничений состоит в том, что в Украину должны прийти новые деньги.

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В Национальном банке Украины (НБУ) готовы к дальнейшему ослаблению валютных ограничений. Глава госрегулятора Андрей Пышный в интервью Youtube-каналу "Последний капиталист" рассказал, каким будет следующий этап валютной либерализации.

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По его словам, второй этап смягчения валютных ограничений предусматривает, что будут ослаблены требования в торговом финансировании.

"Предусматривающий, в том числе, и возможность уплаты процентов по обязательствам украинских эмитентов", — рассказал он.

В то же время, смягчение ограничений не предусматривает возвращение основной суммы и тела соответствующих обязательств. Как отметил Пышный, это произойдет на следующем этапе валютной либерализации.

Глава Национального банка добавил, что базовая цель валютных ограничений состоит в том, что в Украину должны прийти новые деньги.

Отмена валютных ограничений: детали

В июле 2023 года в Национальном банке Украины представили публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, в рамках которой был предусмотрен переход к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В рамках первого этапа в октябре состоялся переход к управляемой гибкости курса. При этом регулятор компенсирует структурный дефицит валюты, поэтому с курсом происходят колебания — доллар то дорожает, то дешевеет.

Кроме того, с 1 декабря Национальный банк снял все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

От каких ограничений отказывается Нацбанк:

I этап — либерализация торговых операций и минимизация множественности текущих обменных курсов, значительное внимание уделяется содействию инвестициям и новым кредитам;

II этап – состоится репарация процентов по старым долговым обязательствам и усилится либерализация торгового финансирования, отдельно будут регулироваться валютные риски;

III этап – появится возможность для выплат по инвестициям и кредитам, а также введение кредитования нерезидентов и работа с инвестициями из-за рубежа. Тогда же, как ожидается, состоится масштабная либерализация операций населения

Также Фокус писал, что с первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.

Напомним, 10 января глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своей колонке для Фокуса написал, какие изменения будут происходить на валютном рынке в Украине в 2024 году.