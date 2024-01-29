НБУ відмовиться ще від деяких валютних обмежень: що зміниться

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну мають прийти нові гроші.

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У Національному банку України (НБУ) готові до подальшого послаблення валютних обмежень. Голова держрегулятора Андрій Пишний в інтерв'ю Youtube-каналу "Останній капіталіст" розповів, яким буде наступний етап валютної лібералізації.

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За його словами, другий етап пом'якшення валютних обмежень передбачає, що буде послаблено вимоги в торговому фінансуванні.

"Який передбачає, зокрема, і можливість сплати відсотків за зобов'язаннями українських емітентів", — розповів він.

Водночас пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми та тіла відповідних зобов'язань. Як зазначив Пишний, це відбудеться на наступному етапі валютної лібералізації.

Голова Національного банку додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну мають прийти нові гроші.

Скасування валютних обмежень: деталі

У липні 2023 року в Національному банку України презентували публічну версію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, у межах якої було передбачено перехід до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. У межах першого етапу в жовтні відбувся перехід до керованої гнучкості курсу. При цьому регулятор компенсує структурний дефіцит валюти, тому з курсом відбуваються коливання — долар то дорожчає, то дешевшає.

Крім того, з 1 грудня Національний банк зняв усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Від яких обмежень відмовляється Нацбанк:

I етап — лібералізація торговельних операцій і мінімізація множинності поточних обмінних курсів, значна увага приділяється сприянню інвестиціям і новим кредитам;

II етап — відбудеться репарація відсотків за старими борговими зобов'язаннями та посилиться лібералізація торговельного фінансування, окремо регулюватимуться валютні ризики;

III етап — з'явиться можливість для виплат за інвестиціями та кредитами, а також запровадження кредитування нерезидентів і робота з інвестиціями з-за кордону. Тоді ж, як очікується, відбудеться масштабна лібералізація операцій населення

Також Фокус писав, що з першого дня війни і далі у 2022 році Нацбанк ухвалив низку рішень, які стабілізували відтік грошей із банків і дали змогу банкам надалі нарощувати ліквідність.

Нагадаємо, 10 січня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй колонці для Фокуса написав, які зміни відбуватимуться на валютному ринку в Україні у 2024 році.