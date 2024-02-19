Украинцам выплатят еще одну международную помощь: кто получит более 10 тысяч гривен

Рассчитывать на выплаты смогут те люди, которые в последний раз получали финансовую поддержку от других организаций не позднее декабря 2023 года.

Related video

Некоторые украинцы в феврале 2024 года смогут получить новую финансовую помощь от одного из благотворительных фондов. Сумма выплат составляет 3,6 тысячи гривен, которая будет поступать на счета граждан в течение трех месяцев. Об этом сообщает международная организация CARE.Ukraine на своей странице в социальной сети Facebook.

Важно

Некоторым пенсионерам с 1 апреля остановят выплаты: кому это грозит и как себя обезопасить

Так, регистрация на выплату денежной помощи стартует с 20 февраля. Обратиться в фонд могут жители некоторых населенных пунктов в Харьковской области.

Отмечается, что размер денежной помощи составит 3,6 тысячи гривен на одного члена семьи в месяц. Программа денежной поддержки рассчитана на три месяца, поэтому в итоге украинцы смогут получить по 10,8 тысячи гривен. Однако рассчитывать на выплаты смогут те люди, которые в последний раз получали финансовую поддержку от других организаций не позднее декабря 2023 года. Кроме того, регистрироваться в программе CARE смогут:

семьи, где есть лица с хроническими заболеваниями или которые нуждаются в дорогостоящем лечении и уходе;

семьи с беременными или кормящими женщинами с детьми до двух лет.

семьи, где есть лица с инвалидностью 1 или 2 группы;

матери или отцы, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые украинцы.

Регистрация будет продолжаться три дня, но она будет происходить в разных населенных пунктах Харьковской области, а именно:

20 февраля с 09 до 17:30 в селе Спеваковка по адресу улица Заречная 1 (регистрация для жителей сел Андреевка, Заводы, Спеваковка Заводского совета Харьковской области);

в селе Спеваковка по адресу улица Заречная 1 (регистрация для жителей сел Андреевка, Заводы, Спеваковка Заводского совета Харьковской области); 21 февраля с 09 до 17:30 в селе Вернополье по адресу улица Мира 28 (для жителей сел Вернополье и Дмитровка);

в селе Вернополье по адресу улица Мира 28 (для жителей сел Вернополье и Дмитровка); 22 февраля с 09 до 17:30 в городе Изюм по адресу улица Степана Бандеры 31 (для жителей сел Бражковка, Донецкое, Малая Камышеваха, Семеновка, Снежковка, Сулиговка, Топольское, Шпаковка Малокамышевакского района и сел Николаевка и Долгенькое).

Сокращение социальных выплат

Правительство планирует переформатировать систему социальных выплат, поскольку подход, который существует сейчас, является частью "советского наследия". Так, по словам депутата от политической силы "Слуга народа" Дмитрия Наталухи, объем социальных выплат нужно сократить.

"Должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80–90-х годов", — объяснил он.

При этом до конца неясно, согласится ли правительство на такой непопулярный шаг. Как отметил нардеп, проблема состоит в том, что сокращение социальных гарантий полностью противоречит Конституции и может вызвать некоторое непринятие со стороны украинцев.

Важно

Тарифы на газ: что изменится для украинцев с 1 марта

Напомним, 16 февраля стало известно, что некоторым пенсионерам с 1 апреля остановят выплаты, если они не выполнят одно важное условие. Также напомним, что уже через несколько недель в Украине состоится индексация пенсий. Ожидается, что некоторые пенсионеры начнут получать на одну тысячу гривен больше.