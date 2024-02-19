Українцям виплатять ще одну міжнародну допомогу: хто отримає понад 10 тисяч гривень

Розраховувати на виплати зможуть ті люди, які востаннє отримували фінансову підтримку від інших організацій не пізніше ніж у грудні 2023 року.

Related video

Деякі українці в лютому 2024 року зможуть отримати нову фінансову допомогу від одного з благодійних фондів. Сума виплат становить 3,6 тисячі гривень, яка надходитиме на рахунки громадян протягом трьох місяців. Про це повідомляє міжнародна організація CARE.Ukraine на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Важливо

Деяким пенсіонерам із 1 квітня зупинять виплати: кому це загрожує та як себе убезпечити

Реєстрація на виплату грошової допомоги стартує з 20 лютого. Звернутися до фонду можуть жителі деяких населених пунктів у Харківській області.

Зазначається, що розмір грошової допомоги становитиме 3,6 тисячі гривень на одного члена сім'ї на місяць. Програма грошової підтримки розрахована на три місяці, тому в підсумку українці зможуть отримати по 10,8 тисячі гривень. Однак розраховувати на виплати зможуть ті люди, які востаннє отримували фінансову підтримку від інших організацій не пізніше ніж у грудні 2023 року. До того ж реєструватися в програмі CARE зможуть:

сім'ї, де є особи з хронічними захворюваннями або які потребують дорогого лікування й догляду;

сім'ї з вагітними або жінками-годувальницями, із дітьми до двох років.

сім'ї, де є особи з інвалідністю 1 або 2 групи;

матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

літні українці.

Реєстрація триватиме три дні, але вона відбуватиметься в різних населених пунктах Харківської області, а саме:

20 лютого з 09 до 17:30 у селі Спеваківка за адресою вулиця Зарічна, 1 (реєстрація для жителів сіл Андріївка, Заводи, Спеваківка Заводської ради Харківської області);

у селі Спеваківка за адресою вулиця Зарічна, 1 (реєстрація для жителів сіл Андріївка, Заводи, Спеваківка Заводської ради Харківської області); 21 лютого з 09 до 17:30 у селі Вернопілля за адресою вулиця Миру, 28 (для жителів сіл Вернопілля та Дмитрівка);

у селі Вернопілля за адресою вулиця Миру, 28 (для жителів сіл Вернопілля та Дмитрівка); 22 лютого з 09 до 17:30 у місті Ізюм за адресою вулиця Степана Бандери, 31 (для мешканців сіл Бражківка, Донецьке, Мала Комишуваха, Семенівка, Сніжківка, Сулигівка, Топільське, Шпаківка Малокомишуваського району та сіл Миколаївка й Довгеньке).

Скорочення соціальних виплат

Уряд планує переформатувати систему соціальних виплат, оскільки підхід, який існує зараз, є частиною "радянської спадщини". За словами депутата від політичної сили "Слуга народу" Дмитра Наталухи, обсяг соціальних виплат потрібно скоротити.

"Має бути створена інша, збалансованіша система, що враховує нові реалії, а не реалії 80-90-х років", — пояснив він.

Водночас до кінця неясно, чи погодиться уряд на такий непопулярний крок. Як зазначив нардеп, проблема полягає в тому, що скорочення соціальних гарантій повністю суперечить Конституції та може викликати певне неприйняття з боку українців.

Важливо

Тарифи на газ: що зміниться для українців із 1 березня

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що деяким пенсіонерам із 1 квітня зупинять виплати, якщо вони не виконають одну важливу умову. Також нагадаємо, що вже за кілька тижнів в Україні відбудеться індексація пенсій. Очікується, що деякі пенсіонери почнуть отримувати на одну тисячу гривень більше.