Выплаты за усыновление детей: украинцам объяснили, как дополнительно получить более 10 тысяч грн
Украинцам, которые усыновили ребенка, финансовую помощь оказывает не только государство. Так, в Минреинтеграции рассказали, что семьи с приемными детьми в 2024 году могут рассчитывать на денежные выплаты от благотворителей.
Благотворительная организация "СОС Детские городки" возобновила выплаты денежных пособий для приемных семей, детских домов семейного типа (ДДСТ) и опекунов, в семьи которых были устроены дети в течение 2024 календарного года. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кто получит помощь и какую сумму выплачивают
По информации ведомства, целевая благотворительная помощь распространяется на семьи, которые проживают:
- в Закарпатской области;
- в Ивано-Франковской области;
- во Львовской области;
- в Киевской области;
- в Черниговской области;
- в Черновицкой области;
- в Полтавской области;
- в Харьковской области;
- в Николаевской области;
- в Днепропетровской области;
- в Запорожской области;
- в Херсонской области;
- в Сумской области;
- в Одесской области.
Отмечается, что семьи получат 10,8 тысячи гривен выплат. Средства выплачиваются тремя платежами в течение трех календарных месяцев. Зарегистрироваться для получения выплат можно по ссылке.Важно
Кроме этого, денежная помощь предоставляется семьям, которые усыновили ребенка или детей в Украине в период с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024-го. К программе могут присоединиться:
- семьи, усыновившие ребенка (детей) с инвалидностью;
- семьи, которые усыновили двух и более детей;
- семьи, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);
- семьи, которые усыновили ребенка в возрасте старше пяти лет (на момент усыновления).
Размер денежной помощи составляет 10,8 тысячи гривен за усыновление одного ребенка и 14,4 тысячи гривен, если семья усыновила ребенка с инвалидностью.
Чтобы присоединиться к программе украинцы должны зарегистрироваться, подав соответствующее заявление по ссылке.
В то же время на сайте благотворительной организации отмечается, что гражданам также нужно предоставить некоторые документы. Речь о:
- оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);
- оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей, которые были устроены в семейные формы воспитания (приемные семьи, ДДСТ, в семьи опекунов (попечителей);
- оригинал заявления законного представителя ребенка;
- копия паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей); в случае ID — копия ID;
- копия документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца — страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае подачи паспорта в форме ID-карты — справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства лица);
- копию РКНОПП заявителя (законного представителя ребенка);
- копию справки внутренне перемещенного лица заявителя и ребенка/детей (при наличии);
- копию документа о создании приемных семей, ДДСТ и об устройстве ребенка в приемные семьи, ДДСТ; для опекунов (попечителей) — решение суда или органов опеки и попечительства;
- копию свидетельства о рождении ребенка/детей, которые были устроены в семейные формы в 2024 году;
- информация о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);
- отчет о распределении целевой благотворительной помощи.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить выплаты украинским военным, которые находятся на передовой. Ожидается, что зарплаты защитников могут вырасти до 200 тысяч гривен в месяц. Также Фокус писал о новой финансовой помощи, которую выплатят украинским беженцам в Польше.