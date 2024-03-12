Первый платеж поступит уже в марте: Украина получит 6 млрд евро помощи от ЕС

По словам министра экономики Юлии Свириденко, соответствующие средства обеспечит покрытие текущих потребностей государственного бюджета страны в течение марта и апреля 2024 года.

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Во вторник, 12 марта, Киев и Европейский Союз подписали соглашение о переходном финансировании для Украины, объем которого составляет 6 миллиардов евро. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По информации ведомства, подписантами от украинской стороны выступили министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко и глава Национального банка Андрей Пышный.

Первый платеж поступит в бюджет Украины уже в марте

Как уточнили в Министерстве финансов, ожидается, что первый платеж объемом в 4,5 миллиардов евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте.

Украина получит остальную часть этой суммы, которая составляет 1,5 млрд евро, в апреле 2024 года после того, как Европейская Комиссия оценит достигнутые индикаторы.

"В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и т.д.", — говорится в сообщении.

После утверждения Украиной плана для Ukraine Facility, ожидается, что 1,9 млрд евро безусловного финансирования будет направлено в государственный бюджет.

Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в соответствующем плане.

"Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку Плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы достигли значительного прогресса. Подписание Соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года", — добавила министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов во вторник, 12 марта, объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.

Кроме того, 7 марта стало известно, что Норвегия присоединяется к закупке 800 тысяч снарядов для ВСУ.

Ранее Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 330 миллионов долларов, в который вошли самоходные артиллерийские установки Caesar и многое другое.