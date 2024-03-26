Украинцам в Польше доступна новая финансовая помощь: как получить более 25 тысяч грн

Финансовая поддержка в Польше предусмотрена для украинцев из уязвимых категорий, которые ранее не пользовались помощью от других благотворительных организаций.

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В Польше беженцы, в том числе и украинцы, могут подавать заявку на выплату денежной помощи. Регистрация продолжается до 29 марта, сообщается на сайте Yavp.pl.

Отмечается, что граждане Украины, если их заявка будет подтверждена, смогут в течение трех месяцев получать по 850 злотых (8 389 гривен) в рамках программы Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую основал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с организацией Oxfam.

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Финансовая поддержка в размере 850 злотых будет предоставляться три месяца, то есть в целом украинцам выплатят более 25 тысяч гривен помощи. Деньги предусмотрены для беженцев, которые проживают в семи воеводствах:

Подкарпатское;

Нижнесилезское;

Мазовецкое;

Поморское;

Любушское;

Варминско-Мазурское;

Западно-Поморское.

Зарегистрироваться на выплаты есть возможность у украинцев, которые относятся к уязвимым категориям:

у беременных или кормящих грудью;

у людей с инвалидностью, что влияет на способность работать;

у людей с хроническими и онкологическими заболеваниями;

улиц, принадлежащих к этническим группам;

у одиноких матерей и членов семей, где более трех детей;

у людей от 55 лет;

у лиц, потерявших имущество и жилье в результате войны в Украине;

у людей, которые жили в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

у безработных (или у тех, кто работает неполный рабочий день);

у тех, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. Во время регистрации нужно указать номер, по которому представители организации позвонят к претенденту на выплаты. Встреча с представителем программы состоится онлайн, к встрече нужно будет подготовить следующие документы:

паспорт;

справку об инвалидности,

справку о безработице.

Напомним, ранее в Германии депутат Бундестага от оппозиционной ХДС Флориан Хан предложил лишить выплат военнообязанных украинцев, которых в стране по состоянию на 2024 год есть более 200 тысяч человек, а около 125 тысяч украинских беженцев получают помощь от Германии. Хан считает, что выплаты косвенно противодействуют украинским оборонным усилиям.

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Также 19 марта стало известно, что некоторые украинские беженцы потеряли право на временную защиту в Чехии. Это касается тех, кто не зарегистрировался повторно.