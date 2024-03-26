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Украинцам в Польше доступна новая финансовая помощь: как получить более 25 тысяч грн

Украинские беженцы в Польше
Иллюстративное фото украинских беженцев

Финансовая поддержка в Польше предусмотрена для украинцев из уязвимых категорий, которые ранее не пользовались помощью от других благотворительных организаций.

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В Польше беженцы, в том числе и украинцы, могут подавать заявку на выплату денежной помощи. Регистрация продолжается до 29 марта, сообщается на сайте Yavp.pl.

Отмечается, что граждане Украины, если их заявка будет подтверждена, смогут в течение трех месяцев получать по 850 злотых (8 389 гривен) в рамках программы Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую основал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с организацией Oxfam.

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Кому выплатят дополнительную денежную помощь в Польше

Финансовая поддержка в размере 850 злотых будет предоставляться три месяца, то есть в целом украинцам выплатят более 25 тысяч гривен помощи. Деньги предусмотрены для беженцев, которые проживают в семи воеводствах:

  • Подкарпатское;
  • Нижнесилезское;
  • Мазовецкое;
  • Поморское;
  • Любушское;
  • Варминско-Мазурское;
  • Западно-Поморское.

Зарегистрироваться на выплаты есть возможность у украинцев, которые относятся к уязвимым категориям:

  • у беременных или кормящих грудью;
  • у людей с инвалидностью, что влияет на способность работать;
  • у людей с хроническими и онкологическими заболеваниями;
  • улиц, принадлежащих к этническим группам;
  • у одиноких матерей и членов семей, где более трех детей;
  • у людей от 55 лет;
  • у лиц, потерявших имущество и жилье в результате войны в Украине;
  • у людей, которые жили в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);
  • у безработных (или у тех, кто работает неполный рабочий день);
  • у тех, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. Во время регистрации нужно указать номер, по которому представители организации позвонят к претенденту на выплаты. Встреча с представителем программы состоится онлайн, к встрече нужно будет подготовить следующие документы:

  • паспорт;
  • справку об инвалидности,
  • справку о безработице.

Напомним, ранее в Германии депутат Бундестага от оппозиционной ХДС Флориан Хан предложил лишить выплат военнообязанных украинцев, которых в стране по состоянию на 2024 год есть более 200 тысяч человек, а около 125 тысяч украинских беженцев получают помощь от Германии. Хан считает, что выплаты косвенно противодействуют украинским оборонным усилиям.

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Также 19 марта стало известно, что некоторые украинские беженцы потеряли право на временную защиту в Чехии. Это касается тех, кто не зарегистрировался повторно.