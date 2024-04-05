Есть несколько причин: в Нацбанке объяснили, почему у украинцев растут зарплаты

Как пояснили в Национальном банке, давление в сторону повышения заработных плат увеличилось как со стороны соискателей работы, так и работодателей.

Related video

В Украине постепенно растут зарплаты несмотря на ограниченное количество квалифицированных работников на рынке труда. Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ), работодатели повышают выплаты на фоне кадровых проблем и растущего количества мигрантов.

Что происходит с зарплатами в 2024 году

Так, отмечается, что давление в сторону повышения заработных плат увеличилось как со стороны тех, кто находится в поисках работы (то есть они ищут работодателя, который предложит наибольшие выплаты), так и работодателей. К тому же изменения происходят и на фоне повышения минимальной заработной платы в начале 2024 года.

Важно

Слишком много платежей: сколько идет в бюджет средств с официальной зарплаты работника

"Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное обеспечение военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, в свою очередь, поддерживает потребительский спрос", — отметили в НБУ.

По данным НБУ, на сайтах по поиску работы растет количество новых вакансий, то есть в Украине сохраняется спрос на рабочую силу. Но опросы представителей бизнеса свидетельствуют, что растет количество предприятий, которым трудно подыскать как квалифицированный, так и неквалифицированный персонал. При этом в Нацбанке подчеркивают, что количество тех, кто ищет работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжает сокращаться.

"Это может быть следствием как восстановления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и дальнейшей миграции", — пояснили в НБУ.

Сколько украинцев выехали из страны

Количество мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось на почти 150 тысяч (или 2%) до 6,5 миллиона человек.

Как изменился подход работодателей к поиску новых кадров из-за войны

Поскольку украинцы продолжают выезжать за границу, поскольку переживают за собственную безопасность в родной стране, бизнесу приходится приспосабливаться к новым условиям на рынке труда. Например, учитывая дефицит с квалифицированными кадрами, предприятия могут предложить работу кандидатам с меньшим опытом, а затем инвестировать в обучение, пишет Фокус в своей статье: "Ставка на молодежь. Как компании в Украине преодолевают дефицит кадров во время войны".

Важно

Зарплаты больше, безработицы меньше: как изменится рынок труда в Украине в 2024 году

Также компании активно вводят различные специальные программы, которые мотивируют работников рекомендовать на открытую вакансию своих знакомых.

Между тем экономист Михаил Кухар считает, что уже во втором квартале 2024 года зарплаты достигнут довоенного среднего уровня — 600 долларов. В то же время в Кабмине прогнозируют, что к 2026 году зарплаты украинцев достигнут отметки в 30 тысяч.