Є декілька причин: у Нацбанку пояснили, чому в українців зростають зарплати
Як пояснили у Національному банку, тиск у бік підвищення заробітних плат збільшився як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців.
В Україні поступово зростають зарплати попри обмежену кількість кваліфікованих працівників на ринку праці. Як йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ), роботодавці підвищують виплати на фоні кадрових проблем та зростаючої кількості мігрантів.
Що відбувається із зарплатами у 2024 році
Так, зазначається, що тиск у бік підвищення заробітних плат збільшився як з боку тих, хто перебуває у пошуках роботи (тобто вони шукають роботодавця, який запропонує найбільші виплати), так і роботодавців. До того ж зміни відбуваються і на фоні підвищення мінімальної заробітної плати на початку 2024 року.Важливо
"Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит", — зазначили в НБУ.
За даними НБУ, на сайтах з пошуку роботи зростає кількість нових вакансій, тобто в Україні зберігається попит на робочу силу. Але опитування представників бізнесу свідчать, що зростає кількість підприємств, яким важко підшукати як кваліфікований, так і некваліфікований персонал. При цьому у Нацбанку підкреслюють, що кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, продовжує скорочуватися.
"Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію", — пояснили у НБУ.
Скільки українців виїхали з країни
Кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тисяч (або 2%) до 6,5 мільйона осіб.
Як змінився підхід роботодавців до пошуку нових кадрів через війну
Оскільки українці продовжують виїжджати за кордон, оскільки переживають за власну безпеку у рідній країні, бізнесу доводиться пристосовуватися нових умов на ринку праці. Наприклад, враховуючи дефіцит з кваліфікованими кадрами, підприємства можуть запропонувати роботу кандидатам з меншим досвідом, а тоді інвестувати у навчання, пише Фокус у своїй статті: "Ставка на молодь. Як компанії в Україні долають дефіцит кадрів під час війни".Важливо
Також компанії активно запроваджують різні спеціальні програми, які мотивують працівників рекомендувати на відкриту вакансію своїх знайомих.
Тим часом економіст Михайло Кухар вважає, що вже в другому кварталі 2024 року зарплати сягнуть довоєнного середнього рівня — 600 доларів. Водночас у Кабміні прогнозують, що до 2026 року зарплати українців досягнуть позначки в 30 тисяч.