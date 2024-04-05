Є декілька причин: у Нацбанку пояснили, чому в українців зростають зарплати

Як пояснили у Національному банку, тиск у бік підвищення заробітних плат збільшився як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців.

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В Україні поступово зростають зарплати попри обмежену кількість кваліфікованих працівників на ринку праці. Як йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ), роботодавці підвищують виплати на фоні кадрових проблем та зростаючої кількості мігрантів.

Що відбувається із зарплатами у 2024 році

Так, зазначається, що тиск у бік підвищення заробітних плат збільшився як з боку тих, хто перебуває у пошуках роботи (тобто вони шукають роботодавця, який запропонує найбільші виплати), так і роботодавців. До того ж зміни відбуваються і на фоні підвищення мінімальної заробітної плати на початку 2024 року.

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"Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит", — зазначили в НБУ.

За даними НБУ, на сайтах з пошуку роботи зростає кількість нових вакансій, тобто в Україні зберігається попит на робочу силу. Але опитування представників бізнесу свідчать, що зростає кількість підприємств, яким важко підшукати як кваліфікований, так і некваліфікований персонал. При цьому у Нацбанку підкреслюють, що кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, продовжує скорочуватися.

"Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію", — пояснили у НБУ.

Скільки українців виїхали з країни

Кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тисяч (або 2%) до 6,5 мільйона осіб.

Як змінився підхід роботодавців до пошуку нових кадрів через війну

Оскільки українці продовжують виїжджати за кордон, оскільки переживають за власну безпеку у рідній країні, бізнесу доводиться пристосовуватися нових умов на ринку праці. Наприклад, враховуючи дефіцит з кваліфікованими кадрами, підприємства можуть запропонувати роботу кандидатам з меншим досвідом, а тоді інвестувати у навчання, пише Фокус у своїй статті: "Ставка на молодь. Як компанії в Україні долають дефіцит кадрів під час війни".

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Також компанії активно запроваджують різні спеціальні програми, які мотивують працівників рекомендувати на відкриту вакансію своїх знайомих.

Тим часом економіст Михайло Кухар вважає, що вже в другому кварталі 2024 року зарплати сягнуть довоєнного середнього рівня — 600 доларів. Водночас у Кабміні прогнозують, що до 2026 року зарплати українців досягнуть позначки в 30 тисяч.